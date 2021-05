Fossano – Legnano 4-5, continua la corsa dei lilla verso i playoff

Incredibile vittoria del Legnano. Sotto di un gol , i lilla hanno poi iniziato il loro show offensivo segnando quattro gol, uno di seguito all’altro. Una fase di gioco che ha messo in evidenza il netto divario tecnico tra le due squadre. Il Fossano è anche apparso atleticamente in difficoltà, mentre il Legnano sapeva tenere il campo senza alcun problema. Ma non è mai finita e, infatti, l’ultimo quarto d’ora, con i lilla appagati da un largo 5-2, ha visto risorgere la squadra locale con due reti che hanno reso meno amara la loro sconfitta e anche meno convincente la vittoria lilla. Ma giusto rilevare che questo successo, che rilancia il Legnano in zona playoff, non è stato mai in discussione. La corsa verso il post-season continua. Mister Sgrò e i suoi ragazzi fanno bene a crederci sempre.

Fossano – Legnano 4-5

Reti: Specchia (F) al 15′ – Bingo (L) al 26′ – Gasparri (L) al 46′ – Braidich (L) al 50′ – Bingo (L) al 54′ – Alfiero (F) al 60′ – Di Lernia (L) al 62′ – Alfiero (F) al 75′ su rigore – Aloja (F) al 95′

Finita: Fossano – Legnano 4-5

95′ – QUARTO GOL del Fossano

75′ – TERZO GOL del Fossano. Questa volta Russo non riesce a parare il rigore e i locali accorciano le distanze dal dischetto con Alfiero.

62′ – QUINTO GOL LILLA con Di Lernia

60′ – RADDOPPIO del Fossano con Alfiero

54′ – QUARTO GOL LILLA, autore Bingo

50′ – TERZO GOL LILLA. Bingo in prolungata azione a centro area viene fermato ma sulla palla arriva Braidich che segna

46′ – Gasparri SEGNA IL VANTAGGIO LILLA

Iniziata la ripresa

Fine primo tempo: Fossano – Legnano 1-1

36′ – Prolungata azione offensiva del Fossano, ma la retroguardia lilla fa buona guardia

31′ – Modesta la reazione del Fossano dopo aver subito il gol ed è ancora il Legnano a farsi vivo nell’area gialloblu con un tiro di Ronzoni

26′ – PAREGGIO LILLA. Gasparri-Barbui confezionano un passaggio a centro area per Bingo che segna

21′ – Ancora Braidich e di nuovo il portiere locale compie una paratona sul tiro dell’attacco lilla

15′ – GOL del Fossano. Specchia con una conclusione imparabile appena dentro l’area porta in vantaggio i locali

10′ – Ancora Legnano pericoloso ed è bravo Merlano a mettere in angolo

5′ – Il primo pericolo è per la porta del Fossano, la conclusione di Braidich alta di poco

Legnano a caccia di un posto nei playoff. Dopo la vittoria di Sestri Levante contro la Castellanzese, fondamentale un successo in trasferta

Fossano: Merlano, Specchia, Scotto, Alfiero, Giraudo F., Brondi, Coviello, Fogliarino, Coulibaly, Lazzaretti, Adorni. A disposizione Bosia, Marin, Bertoglio, Desouza, Aloida, Medda, Di Salvatore G., Reymond, Manuali. All. Viassi

Legnano: Russo, Barbui, Diana, Di Lernia, Nava, Luoni, Tunesi, Bingo, Braidich, Ronzoni, Gasparri. A disposizione Colnaghi, Brusa, Ortolani, Pellini, Febbrasio, De Stefano F., Fondi, Cocuzza, Todaj. All. Sgrò

Arbitro: Mazzer di Conegliano, con assistenti Lobene di San Benedetto del Tronto e Alfieri di Prato