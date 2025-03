Arrestato a Malpensa per spaccio di droga: sequestrati cocaina e hashish

L’indagine è scattata dopo che gli agenti della polizia di Frontiera hanno notato un Suv fermo da molte ore nel parcheggio riservato alle compagnie di autonoleggio del Terminal 1. Il veicolo, intestato a una società di noleggio operante nell’aeroporto, era stato affittato da un uomo già noto per aver svolto in passato attività abusiva di assistenza ai passeggeri.

Pedinamento e perquisizione

Il sospettato è stato individuato al piano arrivi del Terminal 1, mentre si aggirava senza una meta apparente. Gli agenti lo hanno seguito fino al parcheggio, dove aveva lasciato il SUV noleggiato, e hanno deciso di sottoporlo a un controllo.

Non essendo stato in grado di giustificare la propria presenza in aeroporto, è stato perquisito dagli agenti con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga della guardia di finanza di Malpensa e della squadra Mobile di Varese.

Il ritrovamento della droga

Nel corso della perquisizione, nascosti sotto il sedile posteriore del SUV, sono stati rinvenuti:

100 grammi di cocaina purissima in due involucri di cellophane,

in due involucri di cellophane, 425 grammi di hashish divisi in due panetti,

divisi in due panetti, 15 dosi di cocaina già confezionate per la vendita, per un totale di 11,445 grammi.

Arresto e trasferimento in carcere

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, in attesa dell’udienza di convalida.