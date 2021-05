Fratelli d’Italia pronta alle elezioni a Gallarate, arriva anche La Russa

È un bel banco di prova, Gallarate, per Fratelli d’Italia.

Il partito guidato da Giorgia Meloni sta vivendo un vero boom a livello nazionale, a Gallarate ha alzato la voce per contare di più, ora ha ritrovato unità nella compagine di centrodestra (dopo l’accordo provinciale). Ma la competizione per le elezioni 2021, dentro al centrodestra, è aperta.

Non è forse un caso che già a quattro mesi dalle urne arriva a Gallarate il numero 1 del partito in Lombardia, Ignazio La Russa, che sabato 22 maggio sarà in piazza Libertà.

(foto all’inaugurazione della sede 2015)

Il gazebo di Fratelli d’Italia vedrà la presenza degli attuali amministratori (come il vicesindaco Francesca Caruso e i consiglieri comunali), del consigliere provinciale Giuseppe De Bernardi Martignoni, del commissario cittadino Salvatore Marino e anche di alcuni dei prossimi candidati alle elezioni in programma a inizio autunno.