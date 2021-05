I leader regionali del centrodestra blindano le candidature di Antonelli, Maroni e Cassani

Si è conclusa la riunione tra i coordinatori regionali e responsabili enti locali del centrodestra sulle elezioni amministrative 2021. Un meeting al quale erano presenti i rappresentanti di Lega (Cecchetti e il deputato varesino Matteo Bianchi), di Forza Italia (Salini), di Fratelli d’Italia (Santanche’) e di Noi con l’Italia (Colucci).

Dal confronto, secondo quanto si apprende, è emersa la volontà di presentare agli elettori una “coalizione compatta e unita, pronta a battere la sinistra ovunque”. Una linea che riguarda anche la provincia di Varese dove, alla prossima tornata elettorale, vanno al voto le città più importanti.

In tal senso, per il territorio della provincia di Varese, si è ratificato e preso atto di quanto già è emerso dal tavolo provinciale di inizio settimana, dando il via libera alle candidature di Roberto Maroni a Varese, Emanuele Antonelli a Busto Arsizio e Andrea Cassani a Gallarate.