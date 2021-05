I funerali di Alessandro e Silvia, il vaxday e la mostra degli Impressionisti nel podcast del 27 maggio

Le principali notizie di giovedì 27 maggio

Grande commozione e strazio nella chiesa di San Fermo, quartiere di varese che si è fermato per rendere l’estremo saluto a Silvia Malnati e Alessandro Merlo, due delle vittime della funivia del Mottarone. …

La città in lutto ha partecipato al cordoglio delle due famiglie. La cerimonia funebre è stata officiata dal vescovo Giuseppe Vegezzi . All’interno della chiesa solo i parenti stretti mentre all’esterno altoparlanti hanno permesso a una grande folla di partecipare alle esequie. Venerdì pomeriggio toccherà alla comunità di vedano olona accompagnare nell’ultimo viaggio Vittorio Zorloni, Elisabetta Personini e il piccolo Mattia.







Nuovo consistente calo dei contagi in provincia di Varese. Ion una settimana sono diminuiti di circa un terzo. Migliora anche la situazione nelle scuole. Cambiano invece le regole sulle quarantene: per il rientro in comunità non basteranno più 14 giorni a casa ma ci vorrà il tampone negativo. Per chi presenta varianti diverse da quella inglese, non basteranno nemmeno i 21 giorni in casa ma servirà sempre il tampone negativo.

Sindaci di 50 comuni sotto i 3000 abitanti convocati per promuovere il vaxday tra i propri cittadini sopra i 60 anni. Si tratta di una quarantina di paesi del nord della provincia e di una decina del basso Varesotto. In tutto sono 4500 gli ultrasessantenni interessati dalla campagna vaccinale libera che si svolgerà nei primi due weekend di giugno nella sede vaccinale di Rancio Valcuvia e all’ospedale di Gallarate.

Consiglio comunale animato a Sesto calende che è finito quasi in rissa attorno a mezzanotte. Al centro ancora la delibera per il nuovo regolamento della commissione mensa, approvazione che è stata rimandata per “limiti di tempo”, tra le polemiche di maggioranza e gruppi di opposizione. Il regolamento partirà con il prossimo anno scolastico, motivo per cui, le minoranze avevano richiesto più tempo per un confronto e un dialogo, che, sempre secondo le opposizioni, avrebbe portato a una stesura compartecipata era evitato il numero elevato di modifiche al testo della maggioranza: 5 gli emendamenti di Noi Sestesi, 23 di Insieme per Sesto e 18 di Sesto2030.

Presentata al Maga di Gallarate la mostra dedicata agli impressionisti che verrà aperta sabato 29 maggio per chiudersi il prossimo 9 gennaio. Quadri, sculture, acqueforti, ceramiche conducono in un percorso nel mezzo secolo che portò l’arte dalla dimensione del mito alla modernità. Un percorso artistico che racconta bene la rivoluzione del movimento impressionista, più multiforme di come spesso viene divulgato al grande pubblico.

