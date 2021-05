Vax Day per gli over60: ecco il calendario e i comuni coinvolti

ATS Insubria e comuni al lavoro per organizzare i “VaxDay“.

Nel pomeriggio di giovedì 27 maggio, la responsabile della campagna vaccinale di Ats Ester Poncato incontrerà i sindaci di 50 comuni del Varesotto sotto i 3000 abitanti per coinvolgerli nella promozione del vaccino tra gli over60 dei propri territori. Da un’indagine, sembra che siano soprattutto i residenti dei comuni minori i più restii a sottoporsi al vaccino: « Abbiamo individuato quelle comunità il cui tasso di non adesione sia superiore alla media regionale che è del 21,7%».

Gli ultrasessantenni potranno presentarsi liberamente in un giorno fissato dei primi weekend di giugno: « C’è un calendario preciso di convocazione per comune – spiega la dottoressa Poncato- suddivideremo il territorio in modo da assegnare a ogni paese un giorno. Gli aderenti dovranno presentarsi anche con la carta di identità per dimostrare la residenza e l’età. Il territorio di ATS Insubria, insieme a quello di Bergamo, sarà il primo a effettuare questi vax day ». Circa 4500 gli over60 coinvolti.