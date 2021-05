“Ci avete riempito la vita di emozioni”, a Varese l’ultimo saluto a Silvia e Alessandro

Alla chiesa di Santa Maria nel quartiere di San Fermo la comunità porta l’ultimo saluto rivolto ad Alessandro Merlo e a Silvia Malnati, due delle 14 vittime della tragedia di domenica scorsa al Mottarone. La cerimonia è iniziata alle 14.30.

Il ricordo degli amici

Sono state allestite delle postazioni all’aperto nel prato di fronte alla chiesa dove si attendono le autorità. All’interno della chiesa sono già presenti alcuni parenti dei due ragazzi, e la commozione è coperta dai canti. Dagli amici di Alessandro e Silvia è stato appeso uno striscione in loro ricordo.: “Ci avete riempito la vita di emozioni, siamo fieri di aver fatto parte di voi. Rimarrete in eterno con noi e nei nostri cuori. Fate buon viaggio Amici. Questo non è un addio ma un arrivederci”



La partecipazione delle autorità

Dopo i parenti, gli amici e la comunità stretta attorno alle famiglie dei due giovani sono arrivati anche il sindaco di Varese Davide Galimberti e il Prefetto Dario Caputo



La comunità e la stampa internazionale

La scomparsa della coppia di giovani ha scosso tutto il Paese. La partecipazione della stampa locale, nazionale e internazionale è imponente, tanto da aver reso necessaria la predisposizione di una postazione nel prato. Diversi i cartelli che chiedono preventivamente “discrezione”