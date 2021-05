C’è uno che vuole ascoltare Africa dei Toto ogni giorno per dieci anni

Tra le strambe stramberie di Internet è comparsa da alcuni mesi – e sta ottenendo una certa attenzione tra gli appassionati di cose strambe – la sfida di tale Gibs Ogden, che si è imbarcato nell’impresa di ascoltare la canzone Africa dei Toto per dieci anni di fila.

Non proprio per dieci anni di fila, diciamo almeno una volta al giorno, lasciando un commento come prova. “Day 184 of listening to Africa by toto every day for a whole decade”, è il commento standard che viene lasciato ogni giorno, identico (il giorno 184 era il 7 maggio 2021).

Gibs Ogden ha iniziato a commentare il video oltre sei mesi fa, quindi prima che iniziasse l’anno 2021. La sua impresa terminerà nel novembre 2029. Il messaggio è uguale ogni giorno, anche se in alcuni giorni ha modificato il commento, forse dopo un errore di stompa.

Il video di Africa è quello sul canale ufficiale dei Toto, attualmente ha circa 665.398.000 visualizzazioni, ma il ritmo delle visualizzazioni aumenta man mano proprio in conseguenza della stramba sfida di Gibs Ogden. Se ascoltate molta musica su Youtube, è probabile che Toto degli Africa vi sia comparso come suggerimento in questi giorni.



La sfida di Gibs Ogden sembra inserirsi in una tradizione di omaggi, sperimentazioni e usi più o meno provocatori e matti della canzone dei Toto nel mondo di Internet e anche nel mondo reale (che lo crediate vero o meno). Potrebbe essere questa la ragione della scelta, sarebbe interessante scoprire quale potrebbe essere il video corrispondente secondo la regola 34 di Internet.

L’account Youtube che commenta il video – Gibs Ogden, appunto – è stato creato il 19 luglio 2014 ed è completamente vuoto. Molti commentatori del video sostengono con commenti ironici la sfida: c’è chi ha calcolato che se ascolterà i 4’34’‘ della canzone una volta al giorno, alla fine del decennio Gibs Ogden avrà passato 11,8 giorni della sua vita con le note di Africa.

Nessuno ovviamente si azzarda ad ipotizzare chi sia Gibs Ogden, tra sette miliardi di esseri umani.

(E comunque secondo noi è JD)