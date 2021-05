Il giovane talento Andrea Jermini in concerto per Musica nel Mendrisiotto

La 43esima stagione concertistica dell’associazione Musica nel Mendrisiotto propone un nuovo appuntamento – senza pubblico – in videostreaming sul proprio canale YouTube, venerdì 7 maggio alle 14.

Il concerto vedrà protagonista il giovane e talentuoso pianista ticinese Andrea Jermini, che proporrà la Sonata in si bemolle maggiore K 281 di Wolfgang Amadeus Mozart, lo Studio op. 25 n. 11 “Vento d’inverno” di Frédéric Chopin e la Toccata da “Tombeau de Couperain”, M.68 di Maurice Ravel.

Nato nel 2000, inizia lo studio del pianoforte all’età di quattro anni. Ottiene la maturità federale musicale nel 2019 al Liceo Diocesano a Lugano, seguendo in parallelo il corso “Pre-college” del Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la guida del maestro Redjan Teqja.

Dal 2018 Andrea Jermini è allievo della professoressa Nora Doallo e dal 2019 è studente della scuola universitaria del Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano. Vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, fra i quali spiccano il concorso “Yamaha scholarship award” 2019/2020, il primo premio assoluto al Concorso svizzero di musica per la gioventù nel 2015, il primo premio assoluto e il premio barocco al concorso internazionale “Antonio Salieri” nel 2013.

Intensa l’attività concertistica sia come solista sia nell’ambito della musica da camera: ha suonato il primo movimento del concerto per pianoforte n.1 di Tchaikovski con l’orchestra “United Soloists”, diretta dal maestro Arseniy Shaptsov nell’ambito del progetto Giovani Talenti del Ticino all’auditorio Stelio Molo a Lugano nel 2018. Ha eseguito il concerto per pianoforte e orchestra di W.A. Mozart KV 459, con l’orchestra “Ensemble Soli Deo Gloria” a Lugano e a Ascona nel 2019.