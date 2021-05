Gli scivoloni del superbonus: troppa burocrazia e poche case smart

«Il Superbonus al 110% si muove in un’ottica di efficientamento energetico ma è debole sul fronte “smart”: la misura rischia di essere contraddittoria». A dirlo è Fabiola Bordignon, ricercatrice al Dipartimento di Ingegneria Gestionale (Energy Strategy Group) del Politecnico di Milano. Che, prima di affrontare il “cono d’ombra” degli investimenti digitali negli edifici, riavvolge il nastro di un’agevolazione che non è ancora decollata.

Gli italiani, infatti, ci hanno creduto; le imprese anche, ma non tutte. A sgonfiare l’esuberanza dei primi momenti, quando il Superbonus al 110% era stato annunciato come una fra le misure strategiche per il rilancio dell’economia italiana, è stato l’eccesso di burocrazia che governa anche questa agevolazione. Eccesso che si abbina alla complessità di documentazione, richieste, autorizzazioni. Tutto si riassume nell’enorme quantità di tempo richiesta: «Da un lato comuni e regioni che, a personale ridotto causa Covid, non riescono a stare al passo con la firma delle autorizzazioni (allungando quindi i tempi dell’inizio lavori) – commenta la ricercatrice – e dall’altro i mesi passati dalla pubblicazione del Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale (nel maggio 2020) alla sua conversione in Legge il 17 luglio».

La scarsa chiarezza ha portato all’incertezza nelle decisioni.

