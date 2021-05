Una guida a Bitcoin: come si arricchiscono le persone?

Se hai accesso a Internet (e non sei un commerciante di criptovalute), potresti aver passato le ultime settimane a chiederti cosa sia Bitcoin. Se è così, probabilmente hai passato più tempo a pensare a come le persone possono fare soldi dal nulla e come puoi entrare in azione.

Il futuro ci dirà se i Bitcoin sono davvero il futuro della finanza o solo un altro schema Ponzi; quello che sappiamo è che Bitcoin (e le criptovalute in generale) rimarrà un argomento caldo per un po ‘di tempo a venire.

Cosa sono i Bitcoin?

I bitcoin sono una valuta virtuale (o criptovaluta) che consente agli utenti di trasferire denaro o effettuare pagamenti in modo anonimo senza fare affidamento su una banca centrale o un governo.

Possono essere acquistati utilizzando denaro reale (come ci piace chiamarlo) e possono essere conservati nei portafogli digitali di smartphone, computer o anche online. Il trasferimento non è molto diverso dai trasferimenti di denaro da un conto bancario all’altro, la differenza principale è che tutto avviene in modo anonimo.

L’anonimato viene mantenuto utilizzando la crittografia, in altre parole la crittografia dei dati. Ogni portafoglio Bitcoin ha un indirizzo di deposito pubblico senza senso (ad esempio, xxjfje343405ngoxcnd345gf) che consente di riceverlo. Ha anche una chiave privata che consente alle persone di accedere ai propri possedimenti ed effettuare trasferimenti.

Va bene, ma cos’è una Blockchain?

Ogni volta che i Bitcoin vengono inviati da un indirizzo a un altro, la transazione viene convalidata e registrata su un registro pubblico chiamato blockchain. Poiché è composto da indirizzi pubblici e ID di transazione senza senso, l’anonimato è completo.

Questa blockchain non è controllata da nessuno, anzi, è gestita da tutti i computer della rete, rendendo quasi impossibile l’hacking o l’alterazione.

Chi ha creato Bitcoin e quanti ce ne sono?

È stato creato da una persona con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto nel 2009. Il motivo per crearlo era decentralizzare la valuta. Inizialmente è stato adottato sul dark web (vedi definizione su Google) ed è diventato mainstream negli ultimi anni. Attualmente ci sono quasi 19 milioni di Bitcoin in circolazione e l’offerta totale è limitata a 21 milioni. Le denominazioni più piccole (Satoshis) arrivano fino a nove punti decimali.

Bitcoin aggiuntivi vengono creati tramite il “mining”, in cui l’hardware del computer viene utilizzato per risolvere complessi problemi matematici e i “minatori” vengono premiati con Bitcoin. In altre parole, un mucchio di schede grafiche utilizza una quantità colossale di elettricità per produrre Bitcoin. I problemi matematici sono diventati sempre più complessi e si prevede che raggiungeranno la fornitura massima di 21 milioni entro il 2140.

Come cambia il valore?

La valuta cartacea non è più supportata dall’oro e detiene valore perché crediamo che abbia valore. Allo stesso modo, i Bitcoin hanno valore perché crediamo che abbiano valore (beh, alcuni di noi lo fanno). La differenza è che sappiamo che sono scarsi (solo 21 milioni) e, a differenza della carta moneta, non si possono stampare di più.

Di conseguenza, poiché la domanda di Bitcoin aumenta e i commercianti di tutto il mondo lo accettano sempre più, il loro valore aumenterà. Il miglior esempio dell’aumento esponenziale del valore di Bitcoin è quando qualcuno notoriamente ha acquistato due pizze del valore di $ 20 per 10.000 Bitcoin nel 2011. Nel 2021, il prezzo di un Bitcoin ha toccato $ 64.000 (oltre un trilione di dollari di capitalizzazione di mercato*).

Ci sono altri fattori che influenzano l’aumento e la diminuzione del valore. Includono regolamenti governativi (la Cina li ha recentemente banditi, maggiore accettazione (ApplePay ora accetta Bitcoin) e influenza dei media (sono sicuro che hai sentito parlare del fiasco di Elon Musk – DogeCoin di recente).

Come fanno le persone a guadagnare?

Mentre negli ultimi anni sono state create migliaia di criptovalute con diversi casi d’uso, dal 40% al 50% della capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è costituita da Bitcoin, con Ethereum che occupa il 20%.

Il resto della capitalizzazione di mercato è costituito da oltre 10.000 diverse criptovalute. Alcune persone (visionarie) acquistano determinate criptovalute e le conservano per alcuni anni fino a quando il loro valore non aumenta esponenzialmente prima di venderle ad altri credenti che credono che il valore salirà alle stelle.

Immagina di acquistare un Bitcoin per $ 100 nel 2014 e di venderlo oggi per $ 40.000. Altri fanno soldi scambiando criptovalute su scambi di criptovalute (in modo simile a come funziona il mercato azionario). Si usano piattaforme affidabili come bitqt per investire nelle criptovalute.

Dato il recente clamore e la fiducia che si possono facilmente convertire le proprie risorse crittografiche in moneta cartacea, insieme al fatto che la domanda è in aumento e l’accettabilità diffusa, sempre più persone stanno cercando di acquistare criptovaluta.

Sebbene le criptovalute siano bandite in Pakistan, Binance, uno scambio di criptovalute, è la terza app mobile più scaricata nel paese. Bitcoin è stato di tendenza su Twitter pakistano nelle ultime settimane. Mentre resta da vedere se le autorità lo regoleranno, la marea si sta decisamente muovendo verso il decentramento.

* Il prezzo di un Bitcoin è arrivato a un massimo di $ 64.000 quest’anno. Ciò significa che il prezzo totale di tutti i Bitcoin in circolazione ha superato i mille miliardi di dollari. Per fare un confronto, solo Apple e Amazon hanno una capitalizzazione di mercato superiore a un trilione di dollari.