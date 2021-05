Indirizzi IP: tutto ciò che c’è da sapere

Quante volte avrai sentito parlare di indirizzi IP, ma sai davvero di cosa si sta parlando? Quando si parla di indirizzi IP ci si riferisce essenzialmente ad un codice numerico che viene utilizzato fondamentalmente da tutti i device per navigare in rete: parliamo non solo di pc e smartphone, ma anche di stampanti, modem e così via. Sostanzialmente si tratta di un codice identificativo che serve a comunicare con la rete locale. ci

Diverse tipologie

Ciò che forse non tutti sanno è che esistono diverse tipologie di indirizzi IP. In linea di massima si parla di due tipi diversi, ovvero IPv4 e IPv6. Nel primo caso si ha a che fare con una versione standard, composta da quattro serie di numeri che sono separati da dei punti (da 0 a 255). La prima serie di numeri va da 1 a 191, mentre le altre vanno da 0 a 255.

Un problema che riguarda questo tipo di IP è che si ha a che fare con un numero limitato di combinazioni: queste, col passare del tempo potrebbero essere insufficienti per i dispositivi presenti in tutto il mondo. L’altra tipologia, invece, è più moderna: è formata da 8 gruppi di 4 cifre esadecimali, i quali sono separati da due punti. Teoricamente, questo indirizzo IP consente di creare una serie infinita di IP.

Risalire al proprio indirizzo IP

Ma una delle incognite maggiori è: come fare a risalire al mio IP? Ci sono tanti modi differenti per farlo. Per prima cosa si può visualizzare il proprio IP locale, da pc, con una procedura non complicatissima. Da Windows, si può digitare il comando “ipconfig” nel prompt dei comandi: ne verranno fuori diverse informazioni, tra cui proprio l’indirizzo IP del nostro pc.

Se non sai come aprire il prompt dei comandi, basta premere i tasti Windows+R e digitare “cmd”. Su Mac, invece, si può visualizzare questo dato nella sezione Preferenze di Sistema; poi cliccare su Network e il gioco è fatto.

Se sei poco avvezzo ad effettuare passaggi vari sul pc, allora puoi anche decidere di optare per un servizio online come Ipcost.com, dove vengono rivelati anche altri dati interessanti oltre all’indirizzo IP di appartenenza.

Altre distinzioni

Va detto, però, che ci sono anche altre informazioni che potrebbero esserci utili riguardo gli IP. Per prima cosa la distinzione tra IP pubblico e privato. Nel primo caso parliamo di un indirizzo IP che è raggiungibile da tutti gli host presenti in rete e visibile a tutti; quello privato, invece, è utilizzato per identificare in maniera univoca un dispositivo che appartiene ad una determinata rete locale.

E ancora, può essere utile conoscere la differenza tra IP statico e dinamico. Gli IP statici rimangono invariati, anche se il proprietario può richiedere una modifica: sono utilizzati di solito con reti private (LAN) per comunicare con dei device. I secondi, invece, sono utilizzati per navigare online: fondamentalmente, quando un utente si connette, il Provider di appartenenza assegna un indirizzo IP casuale, il quale cambia ogni volta che accede (si parla di sessioni di 24 ore). Senza dubbio quelli dinamici garantiscono una protezione maggiore dei nostri dati.30