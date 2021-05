La Polonia in Bici al Castello di Monteruzzo

Ciclo-Racconto “Polonia in Bici“, venerdì 4 giugno al Castello di Monteruzzo.

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico dello scorso anno, il Comune di Castiglione Olona presenta un nuovo appuntamento con il cicloturimo raccontato attraverso immagini, suoni ed emozioni da FIAB Varese Ciclocittà.

L’appuntamento è per venerdì 4 giugno alle ore 21.00 nel cortile del Castello di Monteruzzo (Via Marconi, 1) con “POLONIA IN BICI”, un ciclo-viaggio condotto da FIAB dedicato non solo agli appassionati di cicloturismo, ma anche a chi vuol scoprire un Paese europeo in grande fermento, attraverso città storiche, ricche pianure e gli innumerevoli laghi del Parco Nazionale della Masuria.

“Un’avventura cicloturistica di 15 giorni/800 Km. tra i Laghi Masuri e le vergini foreste che separano Polonia e Bielorussisa. L’incanto delle immagini, l’epopea cicloturistica e le melodie locali”

L’evento è ad ingresso libero su prenotazione telefonando al 0331.858301 (Uff. Cultura) dal martedì al venerdì nell’orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00