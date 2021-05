La Via Francisca protagonista alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo

Ci sarà anche la Via Francisca del Lucomagno tra gli oltre 1.500 attori della filiera del turismo protagonisti a “Bit Digital Edition”, l’innovativa evoluzione telematica della più autorevole manifestazione del settore in Italia, che si tiene online dal 9 all’11 maggio per gli operatori e dal 12 al 14 per il pubblico dei viaggiatori.

Nello spazio virtuale dedicato a Varese all’edizione 2021 della Borsa internazionale del turismo, un momento d’approfondimento sarà dedicato all’antico cammino che in 135 km congiunge il Lago Ceresio alla città di Pavia. Si terrà infatti venerdì 14 maggio alle ore 17:00 il webinar “Via Francisca tra Varese e Pavia, tra antichi mercati e Sant’Agostino”.

Segnaletica della Via Francisca del Lucomagno

Ecco i dettagli:

VIA FRANCISCA TRA VARESE E PAVIA

Tra antichi mercanti e Sant’Agostino

Un cammino che solca il confine tra Italia e Svizzera e attraverso la provincia di Varese, giunge a Pavia. Una storia di pellegrini e mercanti antichi che giungono sulla tomba di S.Agostino , ma anche di viandanti dell’oggi, che attraversano un territorio ricco di testimonianze profonde e di paesaggi che meritano di essere conosciuti.

COME SEGUIRE L’EVENTO

Il webinar, ospitato su piattaforma zoom, potrà esser seguito a questo link dalle ore 17.00 di venerdì 14 maggio 2021:

https://conference-web-it.zoom.us/j/89702534059?pwd=a01SdVF6R21vZmJ2RzU1cmlEQlJOZz09

Per visitare virtualmente la rassegna, basterà richiedere il proprio Fiera ID e registrarsi sul sito bit.fieramilano.it. Si potranno così scoprire le destinazioni proposte, chattare con gli espositori e seguire tutti i convegni e webinar dedicati alle tendenze del settore turismo.

Castellanza, arrivo della quarta tappa