È di Varese la prof che insegna il greco su Tiktok

I video scorrono sul telefonino. Brevi filmati, al massimo di un minuto. Un tempo minimo dove però, tra i consigli su come indossare un capo alla moda e su come cucinare bene le verdure, trova spazio anche l’Odissea.

Conta oltre diciassettemila follower il profilo di Antonella Visconti, su Tiktok @lavisconti, professoressa varesina del liceo Manzoni.

Un profilo nato circa un anno fa come esperimento e diventato una finestra aperta sul social network del momento. Nei suoi video la prof racconta la letteratura, legge i testi antichi, traduce poemi e dà consigli ai ragazzi.

“Un successo che mi ha sorpreso – rivela – ma che è anche un grande stimolo a cercare spunti ed argomenti che possano prestarsi a questa modalità”. Tra i suoi video virali ci sono le letture ad alta voce (e dove emerge il mestiere di chi conosce bene il teatro) in greco, qualcosa che chi considera Tiktok il più frivolo dei social mai immaginerebbe di trovare.

Invece l’algoritmo, tanto misterioso quanto sorprendente di questa piattaforma, ha premiato contenuti come questi.

La letteratura e più in generale il mondo dei libri trovano molto spazio su Tiktok ma anche i bravi insegnanti, come in questo caso.

Il filone che li raggruppa è l’hashtag #imparacontiktok, dove è possibile apprendere nozioni base di ogni materia: dall’inglese alla matematica.

Accendere il telefono e trovare una classe, seppur virtuale, da diciassettemila follower non è però da tutti, altro che didattica a distanza: “L’idea di Tiktok è nata proprio dopo un esperimento di videolezioni realizzate per la Rai. È stata una bella esperienza, avviata durante il lockdown, ma anche molto impegnativa. Poi un pomeriggio d’estate mio nipote mi ha mostrato Tiktok e la semplicità con cui si possono creare ed editare i video ed ho iniziato a lavorarci”.

La passione e la bravura di questa docente sono contagiose oltre che virali: “Mi arrivano molti messaggi, la maggior parte sono di studenti che chiedono consigli sullo studio e spiegazioni ma anche molti adulti che rivivono il periodo del liceo o che magari hanno seguito percorsi di studio diversi”.

Alle spalle la prof ha una bacheca dove appunta sui post it colorati idee e spunti da sviluppare a scuola e sui social. Qualcuno le ha chiesto l’Eneide in un minuto, qualcun altro la lettura del Notturno di Alcmane. E poi i filosofi, che direbbe Socrate di uno strumento così? “Penso che farebbe molte domande. Sicuramente i duetti, i duetti di tiktok sarebbero un esercizio di maieutica perfetto”’