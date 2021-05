Malagò confermato presidente del Coni

Giovanni Malagò è stato confermato alla guida del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) per il prossimo quadriennio. Malagò, in carica dal 19 febbraio 2013, è stato rieletto a larga maggioranza dal Consiglio Nazionale che si è riunito nella mattinata di giovedì 13 maggio a Milano.

Malagò (in foto tra Attilio Fontana e Beppe Sala durante una riunione per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026) è al terzo mandato alla guida del Comitato Olimpico e diventa così il terzo presidente più longevo nella storia del Coni, dopo Giulio Onesti e Gianni Petrucci.

«Non mi risparmierò per ripagare chi mi ha espresso fiducia e anche chi ha votato gli sfidanti. In questo momento di particolare complessità voglio continuare a onorare un mondo che sento il mio e per il quale ho preso un impegno che ho dimostrato di rispettare. Per me non esiste un ruolo più bello di quello di Presidente del CONI. Siete la mia famiglia e mi troverete sempre dalla stessa parte» le prima parole riportate dall’ufficio stampa del Comitato Olimpico.

«Complimenti e buon lavoro». Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta, a nome dell’intera Giunta, la riconferma di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni. «Proseguiamo un percorso iniziato tre anni fa, che ha come principale filo conduttore l’organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ci siamo incontrati anche nella giornata di ieri per definire strategie e azioni. Una collaborazione, la nostra, che riguarda, più in generale, tutte le tematiche connesse allo sport e alla sua pratica».