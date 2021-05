Marina, l’impiegata di Marnate che vince i concorsi letterari

Marina non perde il vizio di vincere. La 53enne marnatese Marina Berta colleziona infatti un’altra vittoria in un concorso letterario, portando il paesino della valle Olona sul podio.

Era il 2019 e vi avevamo raccontato di una giovane donna di Marnate che, dopo aver frequentato un corso di scrittura della libreria Millestorie di Fagnano Olona, si era cimentata nella stesura di un racconto, arrivando a vincere un concorso al Festival di Lucca, “Racconti nella rete”.

La soddisfazione per questo traguardo era stata tanta e non solo della diretta interessata: tanti in paese si erano congratulati con Marina per questo bel riconoscimento e, Laura Orsolini, proprietaria della libreria fagnanese, si era detta entusiasta del frutto dei suoi corsi.

Intanto, in questo lasso di tempo, Marina – che nella vita fa tutt’altro (è impiegata in uno studio che si occupa di amministrazione condominiale, ndr) – con altre tre scrittrici in erba, ha dato il via ad un progetto letterario: “4Penne in rete“. Si tratta di un vero e proprio spazio di parole e fantasia, dove quattro donne condividono i loro racconti, in un dialogo fra anime diverse, ma rese affini dalla passione per la scrittura.

Adesso, a distanza di due anni, della scrittrice di Marnate si può nuovamente parlare con orgoglio: ci è infatti giunta notizia di un’altra bella vittoria.

«Dopo il concorso “Racconti nella Rete”, che mi ha visto vincitrice nel 2019, ho partecipato a diversi concorsi letterari con tante soddisfazioni – ci racconta Marina con entusiasmo – e a metà giugno ci sarà un momento importante per me. Per esattezza il 19 giugno si svolgerà a Quattro Castella (RE) la cerimonia di premiazione della II Edizione del Concorso Tomolo Experience e, tra i dieci racconti vincitori della sezione racconti brevi per adulti c’è anche il mio dal titolo “Il pennino“».

La vittoria permetterà a Marina di entrare in una vera e propria antologia: “Sono veramente orgogliosa del successo del mio racconto, selezionato fra 130 partecipanti. I racconti vincitori verranno inseriti nella nuova antologia di Tomolo Edizioni, casa editrice nata per la narrativa per l’infanzia, che nel corso degli anni ha ampliato la sua offerta ai giovanissimi e ora allarga i suoi orizzonti anche alla narrativa».

Ma di cosa parla “Il pennino“? Si tratta di un racconto breve che narra di un dono non gradito. Marina condivide con noi la motivazione della giuria: «L’importanza del dialogo fra le persone è ben delineata in questo breve racconto in cui un dono non incontra i gusti di chi lo riceve».

Complimenti dunque a Marina per questo nuovo bel risultato, certi che sentiremo parlare ancora di lei. Prima di salutarla, però, le chiediamo di svelarci quale sia stato il trucco di questa ennesima vittoria: «Non lo so, forse a spronarmi sono state la mia tenacia, il desiderio di mettermi in gioco e di trasmettere emozioni attraverso le parole. Per me la scrittura è divertimento e sfogo, ma soprattutto riuscire a far riflettere, sorridere e sognare chi legge».

Ecco l’incipit de “Il pennino” :