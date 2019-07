Una marnatese vince il concorso letterario a Lucca

Sarà un autunno di emozioni per un’abitante di Marnate: Marina Berta, classe ’68, di professione amministratrice condominiale, è infatti una dei vincitori di ‘LuccAutori – Premio Racconti nella Rete’, il concorso letterario toscano che vede nel Festival di Lucca il momento clou.

Dal 20 settembre al 6 ottobre, infatti, si terrà la 25^ edizione del festival LuccAutori, durante il quale avverrà la premiazione ufficiale dei vincitori e verrà presentata in anteprima la nuova antologia contenente i racconti selezionati.

Fra oltre 4mila racconti partecipanti, solo 25 sono stati scelti e, fra essi, la storia ‘La banana’, scritta dalla marnatese.

Questa la motivazione della giuria, che ha condotto al riconoscimento: “Singolare biografia di una banana originaria della Costa Rica. Attraverso il suo punto di vista si ripercorrono le varie tappe che dai momenti di svago tra le fronde dei rami l’hanno portata fin sulla scrivania di un ufficio passando attraverso la paura provata durante il lungo viaggio, la speranza di essere al sicuro in una cella frigorifera, il ritrovato tepore sotto le luci del bancone del supermercato e il fortunato incontro con una cliente che la accoglie nella sua casa e che sarà ricambiata con assoluta dolcezza”.

Un racconto fantasioso, nato fra una pausa pranzo e l’altra in ufficio: “A quanto pare la banana consumata davanti al computer dello studio di amministrazione condominiale di Gallarate dove lavoro da ventisei anni, mi ha portato fortuna” ci confida con un sorriso Marina.

Una bella grande soddisfazione, dunque, per la marnatese, che la redazione di Varesenews aveva avuto modo di incontrare durante la manifestazione Girinvalle: era infatti una dei partecipanti alla caccia al tesoro organizzata in valle Olona. Oltre alla passione per le passeggiate nella natura e le sfide in compagnia, dunque, l’autrice varesotta sembra abbia proprio un talento per i racconti: “La scrittura è uno dei passatempi che utilizzo per rilassarmi, come anche andare in bicicletta lungo la ciclopedonale della valle Olona, oppure leggere o cucinare. Le mie storie partono dall’osservazione o dall’ascolto delle persone con cui vengo in contatto e ‘tradurre’ in parole le emozioni che percepisco è un modo per fermare il tempo su aspetti che mi paiono degni di attenzione”.

Il desiderio di perfezionare il suo stile aveva indotto Marina a investire su questa sua passione: “Lo scorso anno mi sono iscritta ad un corso di scrittura presso la Libreria Millestorie di Fagnano e da lì è nato il desiderio di ‘verificare’ se ciò che scrivevo poteva piacere anche ad altri partecipando a qualche concorso letterario”.

E, visti i risultati, sembrerebbe proprio che il suo stile e la sua fantasia siano stati apprezzati dalla giuria di ‘LuccAutori’: complimenti quindi a Marina per questo importante riconoscimento.

Vi lasciamo l’incipit del suo racconto e il link in cui trovare maggiori dettagli sul concorso:

http://www.raccontinellarete.it/

“Aveva trascorso tutta la mattina a sbirciare lo schermo del telefono nella speranza che un breve messaggio potesse variare il corso degli eventi.

L’ora di pranzo si avvicinava, rassegnata guardò il monitor del computer dove la foto di un paesaggio marino le ricordava la sua terra d’origine.

Si sentì afferrare da quelle stesse mani che di mattina l’avevano abbracciata delicatamente, era giunto il momento di esprimere l’ultimo desiderio.” (‘La banana’ di Marina Berta)