Mottarone, un altro dramma: infarto fatale per un giornalista

Un uomo di circa 50 anni, giornalista inviato a documentare la tragedia del Mottarone, è morto questa mattina – martedì 25 – mentre stava camminando nella zona interessata dal disastro della funivia. A stroncarlo sul colpo, secondo quanto riportano le prime notizie, è stato probabilmente un infarto: i soccorsi sono stati immediati ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le generalità dell’uomo e il nome della testata (secondo La Stampa era parte di una troupe televisiva) per la quale stava lavorando non sono state per il momento rese note.

SEGUONO AGGIORNAMENTI