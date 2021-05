Il Pararowing e le difficoltà del “Post COVID” la quindicesima edizione a porte chiuse

È il 29 maggio 2021 e rivediamo a Gavirate l’International Para-Rowing Regatta giunta alla sua 15° edizione ed in concomitanza l’ultima chance per gli atleti per strappare il pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2021.

Numerose sono le riunioni necessarie alla cabina di regia per organizzare un evento per il quale la Gavirate era la prima della classe: oggi deve focalizzarsi soprattutto sulle numerose e costose regole Covid affinchè vengano rispettate e interpretate nel miglior modo possibile.

Tutto lo staff sta lavorando alacremente, al fine di organizzare una manifestazione perfettamente in linea con gli standard imposti dalle restrizioni dovute al Covid19 anche se non nascondiamo le grosse difficoltà organizzative ed economiche che tutto ciò comporta.

«Abbiamo sempre parlato di un evento che ogni anno presenta delle novità sensazionali: quest’anno la novità è caratterizzata dalla grande volontà di ricominciare anche con il Para-Rowing. “Il traffico dei turisti stranieri” – sono le parole dell’altra sera del Ministro del turismo Garavaglia a Porta a Porta – “la Gavirate” lo ha fatto ripartire… Il lago di Varese ha decisamente fatto la sua parte perché la Canottieri Varese e la Canottieri Gavirate hanno ospitato anche atleti Europei ed extra CEE» spiegano gli organizzatori.

Possiamo sostenere che il nostro lago, il nostro piccolo tesoro, “non è perduto”.

E se il turismo rappresenta la risorsa da riconquistare subito grazie al Canottaggio, noi abbiamo le carte in regola per farlo esplodere.

E’ soddisfatta Paola Grizzetti quale Capo Commissione Para-Rowing che, dopo la recente nomina, si è posta come obiettivo quello di poter garantire la regata di qualificazione paralimpica, una preziosa chance per tutti gli atleti che ancora sognano Tokyo. E’ in questo modo che Paola augura a tutti organizzatori ed atleti un grande in bocca al lupo.

Quando si parla di Para-Rowing il nostro biglietto da visita porta il nome di Luca Vigentini e dell’inossidabile Peppo Bruni che sotto la regia di Giovanni Calabrese e con gli oltre 140 atleti di cui 75 pronti a staccare l’ultimo pass per Tokyo e i 67 per l’Internazionale, sono i protagonisti di questo evento.

Fra loro c’è anche l’atleta di casa Massimo Spolon, che proprio Vigentini allena con passione.

Ospiteremo atleti di ben 30 Paesi ed ogni atleta sarà ambasciatore del proprio gesto tecnico e delle bellezze del nostro territorio.

Senza i partners eccellenti che ci supportano inoltre sarebbe impossibile realizzare il sogno dell’ennesimo successo del nostro lago e del bel Paese.

Ringraziamo per questo motivo la Regione Lombardia, la Sport Commission, l’Amministrazione Comunale, il corpo dei Vigili, la Pro Loco, il liceo scientifico Sportivo Edith Stein, la Croce Rossa, la Protezione Civile, l’Unitalsi, il gruppo dei volontari unitamente a GEMi Health&Care per ilservizio Sanitario quotidiano di tamponi organizzato all’interno della nostra struttura ed il centro ottico specializzato-Ottica Velati di Gallarate che offrirà la propria professionalità nel procedere alle visite per la classificazione degli atleti non vedenti. E infine, a proposito di novità, non c’è momento migliore per presentare Donata Minorati che insieme “alla super entusiasta Grizzetti” e al desiderio della Canottieri darà inizio al nuovo progetto targato Canottieri Gavirate. Di seguito la sintesi di Donata:

CANOTTAGGIO E SPECIAL OLYMPICS VERSO BERLINO Il 5 e 6 giugno 2021 sul lago di Varese, organizzato dalla Canottieri Gavirate, si svolgerà la prima gara di canottaggio Special Olympics. Gli atleti gareggeranno su una distanza di 500 metri con barche da quattro vogatori e il timoniere. Seguendo lo spirito di Special Olympics tutti gli atleti verranno premiati. Anche gli atleti Special Olympics verranno sottoposti a tampone prima della manifestazione. Special Olympics trasforma la vita attraverso la gioia dello sport, ogni giorno, in ogni luogo. E’ la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva: con più di 5 milioni di atleti in 174 paesi – e più di un milione di volontari. In Italia gli atleti Special Olympics sono oltre 18 mila, i volontari 8 mila. Il giuramento dell’Atleta Special Olympics è: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Donata

«Ci auspichiamo di rappresentare al meglio la Federazione Italiana alla quale auguriamo un gran successo a Sabaudia nell’altro evento internazionale organizzato dall’Italia, con la consapevolezza che le porte chiuse e l’obbligo del tampone rappresenteranno un grosso ostacolo per tutti gli organizzatori. Sabato mattina alle ore 11.00 in occasione delle prime finali, avremo il piacere di presentare in conferenza stampa il Campionato Assoluto italiano che si terrà a Gavirate la settimana successiva (dal 10 al 13 Giugno). Coloro i quali volessero partecipare all’evento del Pararowing, sono pregati di prenotarsi per gestire più facilmente le procedure anti-Covid», hanno spiegato gli organizzatori.