Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada sulla 336

Incidente attorno alle 14 di oggi, domenica, lungo la superstrada 336 della Malpensa, nel tratto T2 – Somma. Per cause in fase di accertamento la conducente 75enne di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale. La donna ha riportato ferite non gravi.

I vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna. Sul posto anche la Polizia Stradale.