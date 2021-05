In piazza le gardenie per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla

Per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, celebrata in 70 paesi del mondo, 200 mila piante di Gardenia verranno distribuite da 13 mila volontari per la lotta alla sclerosi multipla. Con questo gesto, AISM inviterà tutti a sostenere la ricerca l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla.

La manifestazione “Bentornata Gardensia” si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, venerdì 28, sabato 29 e si conclude domenica 30 maggio per la Giornata Mondiale della sclerosi multipla.

«Dopo un anno difficile siamo ritornati a colorare l’Italia con la Gardenia. La gardenia è il nostro fiore: rappresenta la volontà di non arrenderci e di condividere il nostro impegno per fermare la sclerosi multipla. Racchiude la speranza di ripartire insieme più forti di prima” dichiara Francesco Vacca presidente Nazionale di AISM.

I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad AISM di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali.

È possibile trovare le Gardenie nei numerosi banchetti allestiti nelle giornate di venerdì 28,

sabato 29 e domenica 30 maggio in tutta la provincia di Varese.

Per trovare i punti di solidarietà visita il sito https://sostienici.aism.it/partecipa/mappe/–

Inoltre la sezione AISM di Varese ha attivato il servizio di consegna a domicilio: sarà possibile prenotare la propria piantina e verrà consegnata a casa grazie ai volontari dell’Associazione.

Per prenotare la gardenia compila questo form: https://forms.gle/x4fZvrQ8esUVoeV7A

oppure contatta la sezione al numero 0332/242104 o via mail aismvarese@aism.it.