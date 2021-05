Pizza gratis per tutti al centro vaccinale della Schiranna

Pranzo a sorpresa per il personale sanitario, i militari e i tanti volontari impegnati nell’hub vaccinale della Schiranna. A mezzogiorno sono arrivate cinquanta pizze, ben accolte nei contenitori termici da parte della Torretta Pizza, pizzeria di Azzate che va voluto così dimostrare il grande apprezzamento per l’impegno quotidiano nella grande campagna di salute pubblica in riva al lago.

Un regalo molto gradito dai presenti che per un attimo si sono fermati per il selfie di rito per la pizzata fuoriprogramma in riva al lago.