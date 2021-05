Precipita sul Monte Rosa , morto un giovane alpinista

Un alpinista di 32 anni è precipitato questa mattina mentre stava scendendo dalla Punta Nordend del Monte Rosa. Le squadre del soccorso alpino sono alla ricerca dell’uomo che è precipitato per diverse centinaia di metri.

Si tratta di un giovane di Torino che insieme a un amico aveva affrontato la scalata della quarta punta del Rosa, a 4609 metri, attraverso la via Brioschi particolarmente impegnativa.

Al rientro attorno alle 11, i due hanno utilizzato lo snowboard ma, a quota 4000 metri, in un punto in cui era necessario agganciarsi alla corda, è avvenuto l’incidente : il giovane è precipitato per diverse centinaia di metri .

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese , impegnato nelle ricerche rese particolarmente difficili dal fatto che la zona è soggetta a cadute di pietre, neve e ghiaccio che non consentono l’intervento dei tecnici a terra, è riuscito a individuare e recuperare la salma dell’alpinista. Si trovava, parzialmente sepolta, sotto un accumulo di neve intorno a quota 2800 metri. Il corpo è stato individuato da 3 tecnici del Soccorso Alpino a bordo dell’eliambulanza dell’Elisoccorso Piemontese che si sono occupati del recupero e del trasferimento a Macugnaga dove è stato consegnato ai Carabinieri di Bannio Anzino per le operazioni di Polizia Giudiziaria.