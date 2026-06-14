A Macugnaga torna la Fiera di San Bernardo

Anche quest’anno il Comitato della Comunità Walser di Macugnaga (composto dall’ Alte Lindebau Gemeinde, dal Museo Alts Walserhüüs Van Zer Burfuggu e dal Comune di Macugnaga), con il patrocinio della Regione Piemonte, in collaborazione con la Fondazione Maria Giussani Bernasconi di Varese e la Pro Loco Macugnaga, organizzerà uno degli appuntamenti più importanti ed attesi della stagione estiva dell’arco alpino: la XXXVII Fiera di San Bernardo, patrono delle Alpi e protettore delle genti di montagna.

Un appuntamento che si ispira all’antichissima fiera mercatale dedicata a Maria Assunta, che si teneva ogni anno ad agosto già in epoca medievale a Chiesa Vecchia e sotto le fronde del tiglio al Dorf: l’atmosfera che si respira durante le giornate della manifestazione è molto simile a quella che vivevano i Walser, nelle fiere o nei mercati stagionali.

Si rinnova, nelle giornate del 3-4-5 luglio, il momento d’ incontro sotto la parete Est del Monte Rosa, tra le genti dei popoli delle Alpi e un numero sempre maggiore di ospiti e artigiani, i quali espongono i propri prodotti, con dimostrazioni delle diverse tecniche e fasi di lavorazione. Sculture in legno e pietra, ceramiche, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti, attrezzi da lavoro, sono i principali prodotti artigianali esposti e messi in vendita durante la Fiera.

Gli espositori provengono non solo dalle vallate attorno Monte Rosa, ma anche da Piemonte, Lombardia e Svizzera. La XXXVII Fiera di San Bernardo inizierà venerdì 3 luglio alle ore 21:00 con un Concerto nella Chiesa Parrocchiale di Staffa dei Cori La Rocca di Arona e Monte Rosa di Macugnaga.

Proseguirà nella giornata di sabato 4 con l’apertura al pubblico della mostra-mercato: cinquanta bancarelle tra via Imseng, piazza Municipio e via Chiesa Vecchia, e più di venti espositori saranno dislocati nella zona fuori Fiera in via Jacchetti. Sempre nella giornata di sabato alle ore 15:00 inaugurazione e il saluto delle Autorità in Piazza Municipio, alle ore 15:30 in Kongresshaus si svolgerà il convegno “Il nuovo montanaro dalla colonizzazione Walser alla contemporaneità: ridefinizione dell’identità e delle professioni nelle Terre Alte£ – Relatori: Enrico Rizzi storico, Annibale Salsa antropologo, Linda Cottino giornalista, Cornelia Bonardi proprietaria di una delle librerie più alte d’Italia “Il Parnaso del Rosa”, Alessio Zanetta insegnante e co-proprietario dell’Agriturismo Alpe Burki e Renato Boschi ex presidente del CAI Villadossola.

In serata alle 20:30 in Kongresshaus sarà consegnata l’Insegna di San Bernardo, un riconoscimento che annualmente viene conferito a chi si è particolarmente distinto, con imprese alpinistiche, con servizi alla montagna, di cultura o tutela, che nell’edizione 2026 vedrà premiato lo studioso di toponomastica Walser, Rolf Marti. La serata terminerà con lo spettacolo teatrale della Compagniadellozio “Terre Alte – manuale di sopravvivenza per nuovi Montanari” di Matteo Riva e Matteo Minetti, con Matteo Riva e Siria Giraldo.

Domenica 5, come da tradizione, sarà soprattutto dedicata alla parte religiosa e conviviale della manifestazione, con la celebrazione della Ss. Messa alle ore 10.00 nella Chiesa Parrocchiale, officiata dal Vescovo di Sion Jean-Marie Lovey, cantata dal Coro Monte Rosa e la solenne dedicazione a San Teodulo, Patrono dei Walser e primo Vescovo di Sion, della Cappella adiacente il sagrato della Chiesa Parrocchiale. Dopo la funzione la Statua di San Bernardo sarà portata in Processione dalle Guide Alpine seguite dai Gruppi Walser in abito tradizionale e da tutti i fedeli fino al Dorf, dove, sotto il Vecchio Tiglio ci sarà la benedizione degli attrezzi da montagna e da lavoro. Dopo la funzione religiosa, nell’antico forno frazionale adiacente il cimitero e acceso per l’occasione, verrà distribuito il pane di segale e si potranno ammirare le bancarelle dell’Alte Lindebaum Gemeinde e l’ancestrale arte della decorazione delle pagnottelle di pane di segale

Saranno presenti le Associazioni ANVA, CAI Macugnaga e FAI che esporranno testi di Macugnaga e cultura alpina e il catalogo della mostra fotografica diffusa fra le frazioni di Macugnaga “LA MONTAGNA NEGLI OCCHI”, curata da Giulia Bellezza. Nel pomeriggio si terrà la consegna del pane dell’amicizia ai Gruppi Walser intervenuti e il saluto del sindaco di Macugnaga, Stefano Candiani, chiuderanno la XXXVII edizione della Fiera di San Bernardo. Comitato della Comunità Walser di Macugnaga