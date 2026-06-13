Escursionista si perde a Macugnaga, recuperato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco
Nel pomeriggio di sabato 13 un uomo, accompagnato dal cane, ha perso l'orientamento nei pressi del Lago Secco. Provvidenziale l'intervento del velivolo del Reparto Volo di stanza a Malpensa
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