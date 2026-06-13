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Escursionista si perde a Macugnaga, recuperato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di sabato 13 un uomo, accompagnato dal cane, ha perso l'orientamento nei pressi del Lago Secco. Provvidenziale l'intervento del velivolo del Reparto Volo di stanza a Malpensa

elicottero vigili del fuoco

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 13 giugno sulle montagne di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove un escursionista è stato soccorso insieme al proprio cane dopo essersi smarrito in una zona particolarmente impervia.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30. L’uomo stava percorrendo il sentiero che dal Lago Secco conduce verso l’abitato di Macugnaga quando, per cause da chiarire, ha perso l’orientamento. Nel tentativo di ritrovare il percorso corretto si è ritrovato in un’area molto scoscesa, senza la possibilità di proseguire in sicurezza.

Per raggiungere rapidamente la zona e portare a termine le operazioni di soccorso, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola ha richiesto l’intervento dell’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco che ha sede a Malpensa.

L’equipaggio ha individuato l’escursionista e il suo cane, procedendo al recupero di entrambi mediante il velivolo. Una volta messi in sicurezza, uomo e animale sono stati trasportati a valle e affidati ai soccorritori. L’intervento si è concluso positivamente senza conseguenze per l’escursionista né per il suo fedele compagno a quattro zampe.

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Pubblicato il 13 Giugno 2026
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