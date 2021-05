Pro Patria ad Alessandria per chiudere in bellezza la stagione regolare

La Pro Patria chiuderà la propria regular season domani pomeriggio, domenica 2 maggio (calcio d’inizio alle 17:30), al “Moccagatta” di Alessandria. Dopo un intenso e lunghissimo campionato, i tigrotti cercheranno di raccogliere gli ultimi punti per poi lanciarsi nelle sfide dei playoff.

I tigrotti, già sicuri del sesto posto, con una vittoria in Piemonte e una contemporanea sconfitta del Lecco contro l’Albinoleffe scavalcherebbero i blucelesti e salirebbero al quinto (qui le regole dei playoff).

Più che per il piazzamento, comunque, questa partita è importante per saggiare le qualità e la resistenza di un gruppo privato di alcuni dei suoi titolatissimi (qui gli infortunati, ai quali si è aggiunto anche Giovanni Fietta durante la gara con il Livorno) contro una delle massime forze del campionato. I grigi, infatti, che hanno consegnato lo “scudetto” settimana scorsa al Como perdendo lo scontro diretto, arrivano a questa partita già sicuri del secondo posto e con nient’altro in più da poter guadagnare, se non minuti nelle gambe in attesa delle fase nazionale dei playoff.

Mister Ivan Javorcic commenta così alla vigilia della sfida: «Le tante assenze sono un dato di fatto importante, per entrambe le squadre. Per il nostro contesto sono davvero pesati, dal punto di vista tecnico e tattico ma anche emotivo e di leadership. In più si aggiunge la squalifica di Brignoli (a seguito del giallo preso contro il Livorno, ndr). Per noi è una partita importante, perché si chiude un campionato che credo sia stato di grandissimo livello e quindi vogliamo finirlo al meglio. C’è ancora la possibilità matematica di poter migliorare la nostra posizione in classifica, quindi ci proveremo. Ci troviamo davanti un avversario importante, che ha fatto un percorso eccellente e che secondo me, come organico, sta tra le prime 5/6 di tutta la Serie C. Di conseguenza domani è difficile, come sempre, ma non impossibile: cercheremo di essere più competitivi possibili e prepararci per quello che ci aspetta nei playoff».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sul liveblog di VareseNews con tutto il prepartita. Domenica appuntamento con la gara in tempo reale azione per azione, poi tutto il post con cronaca, pagelle e interviste. Potrete prendere parte al live commentando o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social. Per visualizzare le diretta CLICCATE QUI

CLASSIFICA: Como 72; Alessandria 68; Renate 62; Pro Vercelli 61; Lecco 60; Pro Patria 58; Albinoleffe 54; Juventus U23 52; Pontedera, Grosseto 51; Novara 49; Olbia 47; Piacenza 46; Pergolettese 44; Carrarese 43; Giana Erminio 41 Pro Sesto 40; Pistoiese 31; Lucchese 31; Livorno 29.