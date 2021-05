Pronti per le idee di Olivia, il nuovo sindaco dei ragazzi di Marnate

Non pensate che si tratti di una elezione solo “di facciata”. Ovunque siano presenti i Consigli comunali dei ragazzi, ovunque si nomini un sindaco-bambino, i piccoli eletti sanno veramente fare la differenza e dare un valore aggiunto alla comunità.

Non è giocare a fare politica, ma impegnarsi nel fare le cose con quel coraggio che forse manca a noi adulti.

Così anche a Marnate, dove anche quest’anno si sono tenute le elezioni di questo organismo: a risultare vincente, Olivia Montone, classe IV A.

«La scuola Primaria Aristide Gabelli di Marnate ha il suo sindaco. Il giorno 20 gennaio 2021 è stata proclamata sindaco del “CCR” ovvero il consiglio comunale dei ragazzi, un’alunna frequentante la classe IV A» scrive l’Amministrazione comunale in una nota. Anche nel 2021, come negli anni precedenti, ad ottenere la fiducia dei suoi compagni é stata un sindaco di sesso femminile. «Olivia sarà affiancata dai ragazzi della lista n°1 “Noi siamo il futuro” che l’hanno supportata per tutto il periodo della campagna elettorale.

Si tratta di Davide Moroni, (vicesindaco), Viola Ballabio (Assessore ai Servizi Sociali), Martina Saia, (Assessore all’Ambiente), Giulia Lumare (Assessore ai Lavori Pubblici), Riccardo Santomauro, (Assessore a Istruzione e sport), Lorenzo Passanti (Assessore alla Refezione Scolastica), Noemi Baldo e Lorenzo Russo (consiglieri)».

Tanta la soddisfazione dell’assessore alla Cultura Sara Liguori e del corpo docente, a cui dà voce la maestra Angela Volontè: «Il percorso che ha condotto i ragazzi delle classi quarte a costituire il CCR si è sposato molto bene con la programmazione di educazione civica che da quest’anno è tornata a far parte delle discipline della scuola primaria. La finalità di questo Consiglio comunale è quella di promuovere e sostenere il diritto dei ragazzi a incidere nella vita del nostro paese. Gli alunni hanno fatto propria la famosa frase di Greta Thumberg “Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza” per proporsi come soggetti attivi e far valere i propri punti di vista». Un entusiasmo che non è stato appannato dall’impossibilità di fare una campagna elettorale classe per classe, a causa delle restrizioni anti Covid: «Nulla ha fermato i piccoli candidati che, non potendosi recare personalmente nelle classi, hanno organizzato la loro propaganda attraverso delle presentazioni digitalizzate».

Buon lavoro dunque al nuovo Consiglio comunale dei ragazzi: attendiamo di conoscere quali saranno le loro idee per Marnate, certi che saranno utili e coraggiose.