Riapre la Biblioteca Comunale con la nuova aula studio

In posizione centrale rispetto al paese, custodita nello stretto vicolo che dalla piazza del paese conduce al lungo fiume, la biblioteca di Lavena Ponte Tresa riapre dopo più di un anno di chiusura. Un segnale di vittoria della Cultura sulle difficoltà della pandemia e sul duro colpo che le aveva inferto l’alluvione dello scorso giugno, quando i suoi locali erano stati letteralmente inondati da fango e acqua, con danni irreparabili per decine di volumi, oltre che per i locali stessi.

L’alluvione del giugno 2020 che ha allagato i locali della biblioteca (l’edifico coi murales)

Sono state tante anche le donazioni giunte da più fronti per sostenere la ripartenza di un luogo che più di altri rappresenta non solo la Cultura, ma anche la condivisione e la capacità aggregante di questa. E proprio su questi due punti, condivisione e aggregazione, è stata pensata e inaugurata martedì 4 maggio la nuova aula studi comunale.

Qui, nei locali della ex sala civica, sono comparsi scrivanie e sedie pronte ad accogliere gli studenti. “E’ importante pensare alla biblioteca anche come punto di riferimento per la vita sociale del paese, per i nostri ragazzi che potranno studiare e coltivare rapporti interpersonali in un luogo a loro dedicato”, ci racconta il sindaco Massimo Mastromarino, “per loro ci saranno a disposizione oltre 20 postazioni studio”.

L’aula studio

Piacevole novità anche per quanto riguarda gli orari, poiché come le biblioteche delle grandi città anche quella di Lavena Ponte Tresa offre la possibilità, al giovedì, di fermarsi a studiare fino alle 21:00. Un bel segnale di graduale ritorno alla normalità, soprattutto per i ragazzi e gli studenti che hanno subito forse più di altri le restrizioni della pandemia.