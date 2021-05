Riapre la biblioteca di Castellanza, 8 postazioni per studiare e ingressi contingentati

«E’ con grande soddisfazione che annunciamo la ripartenza di un servizio importante per tutta la cittadinanza come la Biblioteca Civica – affermano il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, e l’Assessore alla Cultura, Gianni Bettoni -. Si tratta di un servizio prezioso per i giovani ma non solo. Un punto di riferimento per la nostra città e per tutto il territorio circostante. Ripartire, seppure con tutte le misure necessarie al rispetto delle regole, è tornare ad offrire un servizio che in tutti questi mesi è mancato tanto alla nostra città».

La Biblioteca Civica di Castellanza riapre da martedì 18 maggio 2021 con il consueto orario: da martedì a sabato 9:30-12:30 / 14:30-18:30 e con una riorganizzazione del servizio bibliotecario che prevede procedure finalizzate a conciliare la necessaria prevenzione della diffusione del contagio con il diritto alla lettura, all’approfondimento, alla cultura, allo svago.

Ecco come sarà organizzato il servizio

Posso scegliere liberamente i libri, fermarmi in biblioteca a leggere e consultare i libri, girare tra gli scaffali, leggere il giornale?

Previa prenotazione via email o telefonica, è possibile accedere agli scaffali del piano primo fino a un massimo di 8 persone compresi i congiunti, oltre a minori di anni 14, per la scelta a scaffale delle letture desiderate, per un tempo massimo di 15 minuti. Non è possibile sostare per la lettura di giornali e periodici.

Ho un posto per studiare?

E’ aperta la Sala bar dove sono a disposizione 8 postazione con tavoli e sedie per lo studio individuale, previa prenotazione via email; La gestione è a cura del personale della biblioteca ed è così strutturata: è possibile prenotare una postazione per ogni singolo Utente; la prenotazione scade mezz’ora dopo l’orario opzionato; si ha diritto alla postazione per la mezza giornata: 9:30-12:30 oppure 14:30-18:30; per l’intera giornata se non ci sono prenotazioni; la prenotazione è sempre possibile, ed è aperta per la settimana successiva dal sabato precedente;

Posso venire con mio figlio a ritirare i libri? Posso venire anche se non mi sono prenotato?

La prenotazione serve per evitare code, attese e assembramenti. Se non ci sono persone in attesa si può restituire o chiedere volumi presenti in sede. Se ci sono persone in attesa occorre aspettare finché non sono finiti gli appuntamenti.

Ho bisogno di aiuto per il mio studio, la ricerca per l’esame di maturità

Occorre telefonare al bibliotecario che svolgerà il servizio di reference nei tempi che verranno concordati con l’Utente.

Il patrimonio è accessibile anche per le prenotazioni online sulla biblioteca di Castellanza, dal sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it fino ad attivazione nuovo gestionale. In risposta alla prenotazione i bibliotecari indicano il giorno e l’ora per il ritiro presso la biblioteca, in modo da non determinare assembramenti e attese all’esterno della Biblioteca. Sono sempre valide le misure e dispositivi previsti dall’emergenza sanitaria.