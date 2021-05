Riapre lo sportello caf a Samarate

Dopo la sospensione forzata dovuta all’emergenza Covid, riapre lo sportello Caf all’interno del palazzo comunale di Samarate.

A partire da oggi, martedì 25 maggio, l’operatore del Caf (associazione Adl)sarà presente nell’atrio martedì e giovedì, dalle ore 09.30 alle ore 13.00: riceverà solo su appuntamento (da fissare chiamando al numero 380 4763 352 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00).

«Una grande soddisfazione per un servizio “vicino” al cittadino fortemente voluto dall’amministrazione, soprattutto per chi ha difficoltà a spostarsi fuori da Samarate e proposto in un luogo famigliare come il proprio Municipio», commenta la vicesindaca e assessora ai Servizi Sociali, Nicoletta Alampi. «Devo ringraziare l’Associazione ADL – continua Alampi – che, in collaborazione con il nostro servizio sociale, si è sempre resa disponibile e risolto tante necessità dei nostri cittadini anche a distanza soprattutto nel periodo più difficile della pandemia».