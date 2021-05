“RipartiAmo lo sport”: un aiuto concreto per muoversi di nuovo

Uisp lancia la campagna nazionale “RipartiAmo lo sport”, per supportare la ripresa delle attività sportive di base e per un sostegno diretto alle Asd/Ssd, ai cittadini e alle famiglie. Un sostegno concreto, 100 euro spendibili per l’iscrizione ad asd Uisp, per aiutare lo sport di base a ripartire.

«Si tratta di interventi concreti per le associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 – spiega Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – e di “Voucher Sport” per sviluppare l’accesso alle attività sportive delle singole persone. Complessivamente parliamo di oltre 800mila euro, assegnati a Uisp da Sport e Salute SpA. Sicuramente lo sport di base è uno degli ambiti della nostra società tra i più colpiti da questa pandemia e c’è bisogno di uno sforzo eccezionale per ripartire. Uisp, con i suoi Comitati, è al fianco delle comunità territoriali e delle basi associative perché mai come in questo momento lo sport è un patrimonio di salute e di relazioni che va rimesso in moto con forza».

Saranno assegnati “Voucher Sport Uisp” del valore unitario di 100 euro, spendibili presso Asd e società sportive affiliate Uisp, a coloro che risponderanno all’avviso ad evidenza pubblica ammessi alla graduatoria, mentre tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche saranno sostenute con un contributo di 50 euro per il rinnovo dell’affiliazione.

A questo scopo Uisp, in accordo con Sport e Salute SpA, indice un Avviso pubblico per l’acquisizione di domande finalizzate all’assegnazione di “Voucher Sport Uisp” per sviluppare l’accesso allo sport ai giovani di età compresa tra i 5 e i 17 anni, per favorire la partecipazione femminile e degli over 65 nonché l’accesso della popolazione affetta da fragilità fisiche e mentali.

La domanda finalizzata all’assegnazione di “Voucher Sport Uisp”, pena l’inammissibilità, va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma che è disponibile all’indirizzo internet www.uisp.it dal giorno 7 maggio 2021 al giorno 31 maggio 2021, termine ultimo per la presentazione delle domande. Saranno privilegiati nella graduatoria i soggetti con i redditi ISEE più bassi, a parità di reddito ISEE saranno privilegiati i soggetti con nucleo familiare più numeroso.

La domanda è scaricabile da www.uisp.it/nazionale: con un semplice link si accede al modulo da compilare (CLICCATE QUI) per un aiuto concreto al proprio diritto di fare sport. Soprattutto per i piccoli in crescita.