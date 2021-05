Il “5 per mille” alla UISP: ecco come fare

NOTIZIARIO UISP del 12 maggio 2021

KARATE – CSK Busto: “Le lezioni on line? Successo insperato”.

«Una formula vincente: il 95% degli iscritti sono rimasti con noi e hanno fatto progressi inaspettati. Ora aspettiamo giugno, per gli esami di cintura all’aperto, in presenza». È decisamente soddisfatto Paolo Busacca, anima del Centro Studi Karate di Busto Arsizio, quando racconta di questo anno difficile, dove per sopravvivere le realtà come la sua hanno dovuto barcamenarsi per tentare di sopravvivere.

Il CSKBA ce l’ha fatta nonostante tutto: «L’obiettivo principale era quello di tenere unito il gruppo, specialmente dei più giovani» racconta Busacca. Ecco allora che l’asd, dopo un primo approccio con Whatsapp, ha optato per la piattaforma Zoom: «Con ottimi risultati. Abbiamo dovuto reimpostare le lezioni: uno strumento così diverso ci ha imposto un cambio di passo, che però ha pagato. Ora, quando potremo riprendere all’aperto, oltre ai 15 agonisti avremo una settantina di ragazzi che in quest’anno hanno fatto progressi impensabili» conclude Busacca, che spera di poter organizzare i prossimi esami per le nuove “cinture” all’aperto. Ma on line, a Natale, «è stato comunque molto efficace». (C.F. – redazione Uisp Varese)

SOLIDARIETÀ – A Firenze nuove attrezzature per il carcere di Sollicciano

Cyclette, macchine multifunzione e panche per il potenziamento muscolare, ma anche palloni da calcio, racchette da tennis tavolo, cerchi per la ginnastica. Da giovedì 6 maggio le palestre (maschile e femminile) allestite all’interno del carcere di Sollicciano dove i detenuti svolgono attività fisica nell’ambito del progetto Uisp “Sport in libertà” possono contare numerosi attrezzi in più. Sono quelli consegnati dall’assessore allo sport Cosimo Guccione e del garante dei detenuti Eros Cruccolini.

Con loro c’erano la direttrice del carcere, Antonella Tuoni, e il presidente di Uisp Firenze Marco Ceccantini, che ha ricordato come da molti anni Uisp porta avanti tutti i giorni il progetto che consente ai detenuti di svolgere attività fisica in palestra e negli spazi verdi del carcere. L’iniziativa, seppur ridotta nel periodo dell’emergenza Covid, non si è mai interrotta grazie alla presenza di un presidio sanitario interno alla casa circondariale. «Abbiamo continuato a operare in carcere in questo periodo – ha detto Ceccantini – ritenendo l’attività motoria fondamentale per il benessere psicofisico delle persone recluse e soprattutto un valido contributo per superare questo difficile momento nel miglior modo possibile».

«Un modo per stimolare movimento, attività sportiva e benessere psicofisico dei detenuti – ha sottolineato l’assessore Guccione – vogliamo offrire un’opportunità per favorire l’umanizzazione della pena, così come stabilisce la Costituzione. Attività fisica come spazio di libertà, ma anche come momento di socializzazione e convivenza, di confronto e di crescita». (Fonte: Comune di Firenze)

DICHIARAZIONI – Il tuo 5×1000 per migliorare il mondo attraverso lo sport

Si avvicina il momento di presentare la dichiarazione dei redditi, un momento importante anche per sostenere le realtà in cui si crede, grazie allo strumento del 5×1000: anche Uisp può beneficiarne.

Perché sostenere Uisp? Al centro della Uisp c’è la persona, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e valorizzare: le diverse abilità e l’attenzione alle persone disabili, le differenze di genere e di orientamento sessuale, le diverse tradizioni e l’interculturalità che ogni persona contribuisce ad arricchire. Attraverso lo sport, Uisp si muove a 360 gradi come l’associazione delle “attività sostenibili” per migliorare il mondo, il nostro paese e la società nella quale viviamo.

Per devolvere il 5 X 1000 all’Uisp è sufficiente compilare la scheda sul Modello 730 o Redditi (ex Unico), apponendo la propria firma nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…” ed indicando il codice fiscale dell’Uisp: 97029170582.