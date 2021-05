I vlogger di “In viaggio col tubo” ospiti del Palace Hotel

Si chiamano Giorgio e Martina, ma sui social sono conosciuti come “In viaggio col tubo” e fanno il lavoro più bello del mondo: i travel vlogger. Gio&Marti hanno fatto del viaggio la loro professione: girano il mondo e raccontano attraverso il loro canale youtube quel che vedono, i posti in cui si fermano, i luoghi caratteristi o storici che visitano, le persone che incontrano, le tradizioni.

Martina e Giorgio sono a Varese ospiti del Palace Hotel: trascorreranno quattro giorni in città e gireranno per il centro ma non solo. «L’idea di accoglierli nella nostra struttura fa parte di un progetto di comunicazione più ampio – spiega il direttore del Palace Hotel, Andrea Buffarello – Dopo Varese visiteranno anche gli alberghi che gestiamo a Venezia e Siena. Raccontando com’è stato soggiornare da noi, faranno sì promozione alle strutture, ma anche al territorio».

Insomma, veri influncer che faranno conoscere Varese in tutto il mondo.

Saranno quattro giorni intensi per i vlogger: visiteranno, accompagnati da una guida messa a disposizione del Palace, il centro città, il Sacro Monte, Villa Panza e Villa Della Porta Bozzolo. Non resta che attendere i video, e ne frattempo potete godervi le stories su Instragam da cui abbiamo tratto queste foto.