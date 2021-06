Alla terrazza del Faro di Besozzo “Le avventure del capitano Gin Fizz”

Non poteva esserci location migliore della Terrazza del Faro per ospitare “Le avventure del Capitano Gin Fizz”, spettacolo comico per grani e piccini in programma per la serata di domenica 4 luglio alle ore 20.30.

A portare in scena le avventure del terribile pirata e del suo fido mozzo Mocio saranno Francesca Brusa Pasqué e Giovanni Ardemagni.

I due corsari dediti a una vita all’arrembaggio in cerca di tesori, dopo l’ultima battaglia incappano in una terribile tempesta che li fa naufragare su un’isola deserta: come uscire da questa situazione?

la Terrazza del Faro, zona panoramica a Besozzo superiore, raggiungibile a piedi dal Comune attraverso il centro storico, o in auto (il parcheggio è in via degli Orti 5, dietro le scuole medie).

In caso di maltempo lo spettacolo andrà comunque in scena, sotto il portico del Comune di Besozzo, promotore dell’iniziativa.

La partecipazione allo spettacolo è per tutti gratuita ma la prenotazione è comunque obbligatoria contattando la Biblioteca al 0332/970195-2-229 oppure bibliotecabesozzo@gmail.com