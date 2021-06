Arriva “Maccagno lake festival 2021”

Riparte anche a Maccagno la grande musica e riparte finalmente in presenza.

Sabato 19 giugno alle ore 20,45, nella chiesa di San Quirico a Pino, l’orchestra MusicArte e il suo direttore Roberto Scordia, ospiteranno il maestro Fausto Saredi, clarinettista dell’orchestra “La Verdi” di Milano, originario proprio dello splendido comune lacustro.

«Finalmente stasera possiamo riabbracciarci, ricordare e divertirci» dice Roberto Scordia, direttore artistico della rassegna concertistica, «ma sarà anche un’occasione per chi vuole riflettere sulla versatilità della musica e sulla permeabilità dei linguaggi nella cultura in cui siamo immersi. Infatti il programma prevede l’esecuzione di musiche che ascoltiamo quotidianamente in televisione o al cinema, vogliamo far ascoltare al nostro pubblico, come la musica classica è entrata nel quotidiano di tutti noi, in film, programmi televisivi e pubblicità! Omaggeremo inoltre due giganti della musica quali Ezio Bosso ed Ennio Morricone, scomparsi lo scorso anno».

Questo quarto “Maccagno lake festival” viene organizzato dall’associazione MusicArte, realtà conosciuta ed apprezzata, che da quattordici edizioni organizza anche il MusicArte festival, raccogliendo consensi unanimi da pubblico e critica, che ha collaborato con importanti artisti del panorama culturale internazionale, tra cui Roberto Plano, Guido Rimonda, Giulia Rimonda, Giuseppe Ettorre, Enrico Bronzi, Stefano Cerrato.

La serata è ad ingresso gratuito, secondo le normative anticovid ci si deve prenotare attraverso sms, wathsapp al +39 3490551739 o via mail all’indirizzo musicarteclassica@libero.it; in alternativa è possibile presentarsi alla chiesa di San Quirico in Pino, tra le 20 e le 20,30, la sera stessa del concerto. Ulteriori informazioni all’indirizzo www.musicarteclassica.it.