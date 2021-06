Assicurazioni auto e moto, i valori dei premi

Nel mese di aprile 2021, secondo l’Osservatorio assicurativo elaborato da Segugio.it, il premio RC Auto a Varese ha osservato un calo di oltre il 5% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente: stiamo parlando di un premio pari a 276,30€, anche al di sotto della media nazionale, per cui il premio è risultato pari a 360,30€.

La provincia di Varese è segnalata tra quelle in cui si spende meno in Lombardia. Il discorso è valido anche osservando il comparto moto, dove il premio medio provinciale, sempre considerando aprile 2021, è stato pari a 167,70€ (media nazionale pari a 230,70€). Anche in questo caso si è registrato un calo superiore al 5% rispetto ad aprile 2020.

Detto ciò, esaminiamo i dati relativi ai premi assicurativi relativi al mese di maggio.

Indice

Valore dei premi auto nel mese di maggio 2021 Valore dei premi moto nel mese di maggio 2021 Distribuzione regionale di preventivi auto e moto nel periodo maggio 2020-2021

Valori dei premi auto nel mese di maggio 2021

A proposito dell’assicurazione auto, con riferimento alla situazione della Lombardia nel mese di maggio 2021, in regione si sono erogati premi per una cifra pari a 296,83€ (dati Segugio.it aggiornati al 31 maggio 2021).

Particolarmente interessante la variazione YoY (Year over Year) calcolata in base al medesimo periodo nell’anno precedente. Tenendo conto del mese appena trascorso, la variazione in questione è stata pari al -10,96% (sostanzialmente in linea con la media nazionale, pari a – 11,28%).

Detto ciò, passiamo a un’analisi più dettagliata relativa ai premi moto per il mese appena terminato (maggio 2021), con conseguente confronto con lo stesso mese relativo all’anno precedente.

Valore dei premi moto nel mese di maggio 2021

Per quanto riguarda l’assicurazione moto, con riferimento, nuovamente, al mese di maggio 2021, nella regione Lombardia si sono erogati premi per una media di 169,16€ (dati aggiornati al 31 maggio 2021). Si tratta di un valore in decrescita, sempre se paragonato allo stesso mese dell’anno precedente.

A proposito del maggio 2020, la variazione YoY in percentuale è pari al -18,82%. Anche in questo caso, dunque, si conferma la tendenza già osservata nel caso dei premi per l’assicurazione auto: benché i due premi assicurativi – quello per le auto e quello per le moto – siano sostanzialmente incomparabili, si può rilevare con facilità come la tendenza sia stata quella di una riduzione dei premi erogati.

Distribuzione regionale di preventivi auto e moto nel periodo maggio 2020-2021

Non meno interessante è il dato relativo alla distribuzione di preventivi regione per regione.

In questo caso, infatti, la Lombardia è risultata la prima regione italiana (in termini percentuali) a proposito dei preventivi auto distribuiti, con un 17,42% sul totale nazionale. Il periodo preso in esame, in questo frangente specifico, è stato quello compreso tra maggio 2020 e maggio 2021 (dati aggiornati al 1° giugno 2021).

Infine, i preventivi moto.

La Lombardia è risultata al primo posto assoluto anche in merito alla distribuzione di quest’ultima tipologia di preventivi, sempre nel periodo maggio 2020-2021: la percentuale regionale, sul totale nazionale, è stata pari al 15,86% (dati aggiornati al 1° giugno 2021).