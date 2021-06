Assoluti di atletica leggera, medaglie di bronzo per Perini e Fontana

Sono giorni di gare per il mondo dell’atletica leggera italiana. Dopo i vari meeting in giro per l’Europa, gli Azzurri si sono ritrovati a Rovereto per gli Campionati Italiani Assoluti.

Dal sabato di gare, per la provincia di Varese sono arrivate due medaglie di bronzo, che si sono messi al collo Lorenzo Perini e Vittoria Fontana.

Perini è arrivato terzo nei 110 ostacoli vinti, con tanto di nuovo record italiano, da Paolo Dal Molin, che ha chiuso con un 13”27 splendido. Per il saronnese dell’Aeronautica il crono è stato di 13”59, dietro anche ad Hassane Fofana, secondo con 13”42.

Terzo posto con un briciolo di delusione invece per Vittoria Fontana, che sui 100 metri non va oltre un 11”46 più lento di un decimo circa rispetto alle ultime uscite della sprinter gallaratese. Sul gradino più alto del podio Anna Bongiorni (11”27 e nuovo personale), davanti a Gloria Hooper (11”37) e, appunto, Vittoria Fontana. Curiosità: tutto il podio è composto da atlete del Gruppo Sportivo dei Carabinieri.

Giù dal podio invece le gemelle Troiani sui 400 metri. Nella gara vinta da Alice Mangione (52″09), i posti a medaglie vengono completati da Chigbolu, seconda, e Lukudo. Virginia chiude sesta (53″55) mentre Alexandra è settima (53″74).