Candidatura Bianchi, il commento di Galimberti: “Che sia una campagna basata sulla concretezza”

«Che sia una campagna basata sui contenuti e sulla concretezza. Non sugli slogan. In bocca al lupo».

E’ questo il laconico messaggio che stamattina il sindaco Davide Galimberti ha inviato al candidato della Lega, e con tutta probabilità anche del centrodestra, Matteo Bianchi.

Bianchi ha già promesso, nei confronti del sindaco in carica, una campagna elettorale nel segno del rispetto: «Conoscendo le responsabilità e la complessità del ruolo del Sindaco, da parte mia non ci sarà mai nessun affronto personale nei confronti di Davide Galimberti, che è persona che stimo umanamente – ha spiegato il neocandidato – Tuttavia, abbiamo visioni politiche differenti e valori che ci pongono su fronti opposti. È mia intenzione discutere, proporre e dibattere sugli argomenti e non sulle persone».