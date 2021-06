Castellanzese seconda da sola, la Caronnese condanna il Borgosesia. Giù anche il Vado

La penultima giornata di campionato chiude i conti per quanto riguarda la corsa alla salvezza. A retrocedere sono il Borgosesia, sconfitto in casa 3-2 dalla Caronnese, e il Vado, che crolla 5-2 contro la Lavagnese. Salvo invece il Fossano, che sfrutta il Gozzano già promosso per prendersi tre punti che vogliono dire salvezza.

Nella lotta per il secondo posto invece stacca la concorrenza la Castellanzese, che al “Provasi” batte 3-1 la Folgore Caratese e sfrutta i passi falsi del Bra, fermato sul 2-2 interno dal Sestri Levante, e il Pdhae, che addirittura perde 2-1 sul campo del Derthona. A Castellanza i neroverdi la chiudono in fretta: 3-0 dopo 25’ grazie alla rete numero 34 di Mario Chessa e ai gol di Ghilardi e Fusi. Solo per le statistiche la firma di D’Antoni per il 3-1 finale.

Castellanzese – Folgore Caratese 3-1 (3-1) Marcatori: pt 6’ rig. Chessa (C), 13’ Ghilardi (C), 24’ Fusi (C), 31’ D’Antoni (F) Castellanzese (3-5-2): Indelicato (7’ st Porro); Ornaghi (7’ A. Perego), Alushaj, Concina; Ghilardi, Mecca, G. Perego, Chessa (44’ st Sestito), Fusi; Corti (34’ pt Bigotto), Colombo (32’ st Gazzetta). A disposizione: Tagliamonte, Gulinelli, Manfrè, Chilafi. All. Mazzoleni. Folgore Caratese (4-3-3): Pezzella; Alabiso (2’ st Buono), Monticone, Bini, De Rosa (31’ st Marconi); Cozzari, Ciko, Kamal (31’ st Drogba); Macrì (13’ st Paoluzzi), D’Antoni (35’ st Cacciatori), Di Stefano. A disposizione: Bertozzi, Tronco, Finessi, Schiavina. All. Longo. Arbitro: Mihalache di Terni (Bertozzi di Cesena e Sbardella di Belluno) Ammoniti: Gazzetta, Concina (C); De Rosa (F). Recupero: 1’+5’.

A Borgosesia la Caronnese vince e condanna il Borgosesia alla retrocessione. Una gara ricca di emozioni, che i ragazzi di mister Roberto Gatti si prendono con una rete in pieno recupero. Rossoblu subito avanti con Travaglini, i padroni di casa pareggiano con Perego prima dell’intervallo. Nella ripresa Calì riporta avanti la Caronnese, Rivi pareggia ma lo stesso Calì sigla al 95’ la rete che indirizza i tre punti a Caronno Pertusella.

Borgosesia – Caronnese 2-3 (1-1) Marcatori: 5’ pt Travaglini, 39’ pt Perego, 25’ st Calì, 39’ st Rivi, 50’ st Calì. Borgosesia (3-5-2): Galli; Iannacone (32’ st Menga), Vecchi, Confalonieri; Cortinovis (29’ st Matera), Corigliano (26’ st Rivi), Areco, Perego, Bernardo (33’ st Monteleone); Bramante, Aloia (35’ st Omoregbe). A disp.: Barlocco, Beretta, Szafran, Mora. All.: Rossini Caronnese (4-4-2): Angelina; Coghetto , Galletti, Cosentino, Travaglini; Torin (1’ st Calì), Putzolu, Vernocchi (24’ st Siani), Battistello; Boschetti (10’ st Banfi), Becerri (17’ st Rocco). A disp.: Marietta, Costa, Zoughi, Yamba. All.: Gatti. Arbitro: Robilotta di Sala Consilina (Mambelli di Cesena e Castellari di Bologna). Note: giornata soleggiata. Terreno in erba sintetica. Spettatori: 200 circa. Espulso: 43’ st Rossini per proteste. Ammoniti: Confalonieri, Areco, Bramante, Monteleone, Rocco, Coghetto, Putzolu, Cosentino. Angoli: 5-2. Recupero: 1’ pt – 7’ st.

CLASSIFICA: Gozzano 75; Castellanzese 71; Bra 69; Pdhae 67; Legnano 63; Sanremese 62; Sestri Levante 60; Folgore Caratese 57; Lavagnese, Caronnese 53; Casale 47; Imperia 46; Chieri, Derthona, Arconatese 44; Varese 42; Saluzzo 34; Fossano 32; Borgosesia 28; Vado 25.