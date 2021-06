Il college dell’Insubria festeggia il bronzo europeo di Sara Ret

Nuovo, grande risultato internazionale per una atleta-studente dell’Insubria: Sara Ret, 23enne isontina che fa parte del college di tiro con l’arco dell’università varesina, ha ottenuto la medaglia di bronzo a squadre nella specialità compound femminile ai Campionati Europei di Antalya. Un podio strepitoso, reso ancora più difficile dal fatto che la finale per il terzo posto è stata disputata contro la Turchia padrona di casa.

Ret, Irene Franchini e Marcella Tonioli però hanno avuto la meglio per 224-221 al termine di una gara sempre equilibrata: turche avanti di 2 punti dopo la prima volée, poi sorpasso azzurro nella seconda e allungo in quella successiva. Nella quarta e ultima volée la squadra di coach Flavio Valesella ha gestito il piccolo margine a favore chiudendo con tre punti di vantaggio. La finale per il terzo posto è stata la rivincita della precedente edizione europea quando la Turchia vinse l’oro proprio sulle azzurre Franchini-Tonioli-Anastasio.

Ad Antalya questa volta il titolo è andato alla Francia che in finale ha battuto nettamente l’Olanda per 224-216. I padroni di casa si sono rifatti al maschile superando proprio i francesi 225-219 con la Grecia bronzo davanti alla Spagna. Belgio primo nel mixed team davanti a Estonia (piegata allo spareggio) e Germania.

I titoli individuali sono andati alla danese Tanja Gellenthien e al turco Yakup Yildiz: quella di Sara Ret e compagne è dunque stata l’unica medaglia ottenuta dalla spedizione azzurra.