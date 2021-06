Da Dante agli unicorni passando per Lanzarote, con bambini e ragazzi

Finalmente sono arrivate le vacanze! Quest’anno è stato duro per tutti, vero? Quindi adesso abbiamo tempo per divertirci, rilassarci e leggere in pace! Di sicuro qualcosa di divertente…

L’inferno spiegato male

In occasione del settecetenario dantesco Francesco Muzzopappa ci ammazza dalle risate con “L’inferno spiegato male” (ma non lasciatevi ingannare dal titolo!).

Dante avrebbe voluto andare in vacanza a Lanzarote ma Virgilio fa carte false per trascinarlo all’inferno!

La Divina Commedia raccontata ai ragazzi con l’umorismo che contraddistingue l’autore, cui facciamo i complimenti per il terzo posto al Bancarellino con “Il primo disastroso libro di Matt”!

di Francesco Muzzopappa

De Agostini editore – € 14,90

Un unicorno per amico

Chi ama gli unicorni alzi la mano! Io! Io!

“Un unicorno per amico” è il libro che noi amanti degli unicorni dobbiamo per forza tenere sul comodino e leggerlo prima di andare a dormire.

Un unicorno pasticcione, una scuola di magia, e una ragazzina sempre pronta all’avventura!

Mira ha sempre sognato di essere ammessa alla scuola degli unicorni e di avere un unicorno tutto per sé! Ma quando gli insegnanti la mettono in coppia con Dave, iniziano i guai.

Dave è pigro, sonnecchia durante le lezioni e fa puzzette a ripetizione. È un disastro di unicorno! Come farà Mira a superare il primo anno di scuola?