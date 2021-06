Diretta su Facebook a tema ambiente con Sinistra Chiara per Busto

Sinistra Chiara per Busto, la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Busto Arsizio di Chiara Guzzo, affronta il tema dell’ambiente con un incontro on line ricco di ospiti. L’evento si terrà in diretta sulla pagina Facebook della lista. L’appuntamento è previsto per martedì 15 giugno alle 18,00.

Gli ospiti saranno Marco Caldiroli di Medicina Democratica, Marco Tosi (tecnologo alimentare e guida alpina), Mario Agostinelli dell’associazione Laudato sì e la delegazione Varese e Busto di Fridays for Future.