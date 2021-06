Elezioni a Gallarate, Silvestrini e Serati impegnate nel tour dei quartieri

Alle elezioni mancano ancora tre mesi, ma a Gallarate c’è chi ha già lanciato la fase degli incontri “on the road”. Se i vari partiti e liste civiche si stanno già affacciando ormai da un mesetto con i gazebo in piazza, un vero e proprio tour è stato lanciato da due candidate sindaco, Margherita Silvestrini (centrosinistra) e Sonia Serati (PiùGallarate).

Per Margherita Silvestrini, che sta presentando il suo programma nei quartieri cittadini, questa è la terza settimana di tour.

Sabato 19 Giugno sarà a Moriggia al mattino e poi in centro dalle 15.00.

«Il tour dei quartieri di Gallarate fino ad oggi ci ha permesso di ascoltare le richieste della cittadinanza e di portare alla nostra attenzione le criticità che gli abitanti dei quartieri vogliono segnalarci. Proseguiamo insieme con #testaecuore per cambiare insieme la Città».

A Moriggia il ritrovo sarà alle 10.00 in via C. Prampolini, per poi proseguire sull’asse principale di via Gramsci, nelle vie della parte storica del quartiere, nella zona della chiesa e della piscina, sulle vie verso Casorate.

Al pomeriggio Silvestrini sarà alle 15 in Via Manzoni angolo via Postcastello, per poi proseguire tra le tre piazze principali (Risorgimento, Garibaldi e Libertà) fino alla zona di via San Giovanni Bosco.

Nel frattempo ha iniziato i suoi appuntamenti anche Sonia Serati, candidata sindaco di PiùGallarate: dopo aver incontrato in settimana i pendolari in stazione, venerdì sera prima di cena sarà in piazza Libertà mentre sabato sarà tra Cedrate (dalle 11) e Sciarè (dalle 17).