Formalizzata l’iscrizione in Serie C per la Pro Patria

La Pro Patria è iscritta al campionato di Serie C per la stagione 2021-2022. La società biancoblu ha infatti comunicato che in giornata è stata depositata in Lega la domanda per l’iscrizione per la prossima annata sportiva.

Sulla panchina delle tigri ci sarà Luca Prina, presentato una settimana fa, che guiderà la squadra al ritiro che si svolgerà a Sondalo dal 20 al 31 luglio.

Intanto il club ha comunicato che non faranno parte del progetto per la prossima stagione i due esterni Nicolò Cottarelli, protagonista con la Pro di 89 presenze, 4 gol, la promozione in C, lo Scudetto di Serie D, e Giorgio Spizzichino, 33 presenze e 2 gol nelle ultime due stagioni.