Gemonio, un sabato sera con paella da asporto

Sarà un sabato al profumo di Spagna il prossimo 10 luglio a Gemonio. Dopo un lungo periodo senza manifestazioni pubbliche, la locale Pro Loco è pronta a ripartire con una serata dedicata alla paella (da asporto).

Il piatto tipico valenciano sarà preparato nella cucina attrezzata del Parco delle Feste di via Curti e verrà distribuito a partire dalle ore 19 di sabato sera; il prezzo di ogni porzione è fissato in 10 euro. Durante le varie operazioni di ritiro e pagamento andranno osservate le normative anti-covid in vigore.

La paella sarà consegnata solo su prenotazione: chi fosse interessato deve ordinare le proprie porzioni entro giovedì 8 luglio, o scrivendo all’indirizzo e-mail prolocogemonio@hotmail.com, oppure chiamando o inviando un whatsapp a uno dei seguenti numeri: 338-9027483 (Antonella), 339-5627560 (Franco) o 335-1400133 (Matteo).