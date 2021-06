Gli studenti di Laveno e Luino presentano un corto e un docu-film

Sono due i progetti audiovisivi che verranno presentati nella giornata di oggi (venerdì 4 giugno) a Laveno Mombello e a Luino e realizzati dagli studenti delle scuole superiori. Il progetto, organizzato dalla Associazione culturale 3elle, presieduta dall’attrice Sarah Maestri, è stato realizzato tramite il progetto “Cinemando. Educazione, Cittadinanza e Costituzione” che ha vinto un bando del Miur e ha visto coinvolte dodici classi del Liceo Vittorio Sereni di Luino e di Laveno Mombello, oltre agli studenti dell’Agenzia Formativa di Luino.

Durante l’anno gli studenti sono stati coinvolti in nuovi corsi, volti a valorizzare la settima arte, ovvero quella del cinema, attraverso esperienze di “Alternanza scuola lavoro”. Sono stati quindi coinvolti in lezioni e laboratori per conoscere da vicino il mondo del cinema, a partire dal backstage, fino alla realizzazione di un vero e proprio documentario e di un cortometraggio.

«È stato un percorso di educazione al cinema, ma anche al lavoro di gruppo, al rispetto di ognuno, alla collaborazione», racconta l’attrice Sarah Maestri. «Abbiamo svolto corsi di sceneggiatura, recitazione, psicodramma, ma anche make up per il set, illuminazione e molto altro».

A Laveno Mombello dunque, oggi, alle 15 e 30 verrà presentato il docu-film realizzato dagli studenti del Liceo Vittorio Sereni, classi 4A e 4B. Dopo un percorso di lezioni in Dad, i ragazzi hanno svolto una giornata di riprese insieme al regista Giovanni Ziberna, raccontando gli scorci più significativi del paese sul Lago Maggiore.

Il video e le schede informative verranno pubblicate sul sito “SharryLand, mappa delle meraviglie dei territori locali” e saranno a disposizione del comune. Durante la cerimonia di oggi verrà quindi consegnata al sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino, e al vicesindaco e assessore al Turismo e alla Pubblica istruzione, Mario Iodice, la targa di “Comune amico” di Sharryland.

Maria Cristina Leardini, co-fondatrice di SharryLand spiega: «Abbiamo avviato un grande progetto nazionale di mappatura collettiva con il fine di dare voce e valore alle “Meraviglie dell’Italia da scoprire”. Poter coinvolgere i giovani e le scuole in questo progetto ha per noi un grande valore aggiunto e costituisce un’azione di “semina” di forte impatto. Le ragazze e i ragazzi delle classi 4A e 4B del Liceo Sereni di Laveno Mombello hanno partecipato con serietà al progetto. Nonostante le difficoltà derivate dalla necessità di lavorare in DAD e dalle limitazioni imposte dalla zona rossa, i ragazzi hanno raggiunto il loro obiettivo: hanno progettato un itinerario, si sono divisi il lavoro, hanno collegato la narrazione delle singole tappe con le riprese video e un reportage fotografico».

E non è tutto. Stasera, alle 20 e 30, a Palazzo Verbania di Luino verrà presentato il cortometraggio dal titolo “Geo e Flora”, realizzato dai ragazzi della 4A e 4B del Liceo Sereni di Luino. Un cortometraggio che affronta il tema della sostenibilità e che verrà presentato a diversi festival nazionali.