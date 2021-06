Gonzalez, il gioiello del team ParkinGo, in prestito alla Mv Agusta nel Motomondiale

È madrileno di origine ma è stato un po’ adottato dal Varesotto che va in moto e ora, con il Gran Premio di Assen, lo sarà ancora un po’ di più. Manuel Gonzalez – detto ManuGass – è il giovane pilota spagnolo (non ha ancora 19 anni) che ha conquistato il titolo mondiale 2019 nella SuperSport 300 su una moto del team ParkinGo di Gallarate.

Da allora ha continuato a gareggiare per la squadra gestita dalla famiglia Rovelli (nella classe intermedia dell’ambiente Superbike, la Supersport) ma da oggi a domenica (25-27 giugno) farà l’esordio nel motomondiale sulla celebre pista nel G.P. d’Olanda. In sella a una moto varesina, una MV Agusta F2, visto che è stato chiamato dal Forward Racing Team per sostituire l’infortunato Lorenzo Baldassarri.

Ad Assen quindi la MV affiancherà Simone Corsi con il promettente pilota madrileno che in questo avvio di stagione in Supersport ha sfiorato la vittoria e che occupa il sesto posto nel suo campionato (QUI l’articolo). Il team italo-ticinese avrà così l’opportunità di mettere alla prova un giovane talento, magari per ricavare qualche bella sorpresa in una stagione che continua a regalare amarezze (anche domenica scorsa al Sachsenring con la caduta e il KO di Baldassarri).

L’esordio di Gonzalez, nelle seconde prove libere, è stato eccellente con il 13° posto assoluto, davanti al compagno di colori Corsi, 20°. Sabato lo spagnolo potrà affinare la conoscenza con il mezzo nelle FP3 e poi tentare di lasciare il segno nelle qualifiche: non sarà facile, ma ManuGass ha il talento per farsi notare.