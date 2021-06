Insegne pubblicitarie e stampa su alluminio

Quante volte avrai sentito che la pubblicità è “l’anima del commercio” o che “Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo”, come disse Henry Ford?

Certo, adesso che l’advertising si è sbilanciato a favore di tutto ciò che è online, parole come stampa o volantino sembrano desuete, ma è davvero così?

Per verificarlo, abbiamo deciso di parlarti di una possibilità che forse non hai mai considerato, quella dell’insegna pubblicitaria con stampa su alluminio.

Le insegne pubblicitarie, un’icona intramontabile

Puoi fare tutta la pubblicità che vuoi su internet, ma quando i clienti cercheranno fisicamente la tua azienda, il ristorante, il bar, il negozio, l’ufficio, lo studio, lo stand in fiera, come faranno a trovarti se non avrai un’insegna in evidenza?

Le insegne pubblicitarie possono essere – luminose o non luminose – a pannello, a cassonetto, a lettere scatolate o al neon. Scopriamone le tipologie.

Quelle a pannello non sono luminose e vengono di solito usate negli stand fieristici. Realizzate su pannelli non trasparenti possono comunque essere messe in evidenza da faretti e sistemi illuminanti appositi.

Le insegne a cassonetto possono essere luminose o meno e sono altamente personalizzabili, perché possono essere lavorate con lettere e loghi a rilievo e usate come “bandiere”, fungendo da vera e propria indicazione, ad esempio se poste su un palo.

Le insegne a lettere scatolate sono la scelta giusta per chi vuole qualcosa di originale; sono, infatti, di grandi dimensioni, perfette per attirare l’attenzione su un centro commerciale o su un supermercato, anche perché possono comodamente essere installate sia su un tetto, sia a parete.

Le insegne al neon, molto utilizzate un tempo, oggi hanno quel fascino un po’ retrò che le rende adatte a chi cerca un certo tipo di atmosfera per il proprio business.

Materiali e creatività nella stampa su alluminio delle insegne pubblicitarie

Perfetto: come puoi vedere, ci sono tante tipologie di insegne, ma i materiali? E la stampa su alluminio di cui abbiamo parlato all’inizio? Non si può parlare di questi argomenti senza accennare alla creatività che puoi scatenare nella realizzazione di un’insegna pubblicitaria.

Innanzitutto i materiali: forex, plexiglas, acciaio, lampade a led, ma su tutti ecco finalmente la stampa su alluminio.

Perché ci piace? Perché l’alluminio e, in particolare, il D-bond, è versatile, può essere lavorato, sagomato e preparato in qualsiasi foggia. E può essere stampato! 3 mm di spessore per una resistenza altissima ai raggi UV, alla polvere, alla pioggia, ma anche allo smog. La sua stampa è, oggi, addirittura di qualità fotografica con immagini sempre nitide anche dalla lunga distanza.

Le insegne stampate su alluminio sono ideali per chi vuole farsi “scovare” subito! La creatività grafica le rende perfette per una personalizzazione che fa riconoscere da lontano e che dura nel tempo.

Insomma, per quanto l’advertising online sia molto sfruttato e prenda sempre più piede, le insegne pubblicitarie non stanno tramontando ma, al contrario, ci offrono ancora interessanti spunti di riflessione riguardo la loro evoluzione sia nei materiali, sia nella lavorazione!