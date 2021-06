Investito un ciclista a Varese, soccorsi sul posto

Un uomo in bicicletta è stato investito a Varese nel primo pomeriggio di giovedì 24 giugno. L’incidente è avvenuto tra la via Grandi e la via Staurenghi alle 14.26. L’uomo, un 57enne, è stato soccorso dal personale sanitario della croce rossa di Varese e, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Varese per i rilievi.